Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda. convoca a Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los miembros de las Cooperativas asociadas a la Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el martes 25 de noviembre de 2025, a las 19:00, en Casa Cooperativa, ubicada en J. B. Justo 126, para considerar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Balance Social, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Informe de Auditoría Externa e Informe del Síndico, correspondiente al 45° Ejercicio Económico Social cerrado el 31 de Julio de 2025. Aprobación del Balance y de la gestión del Consejo de Administración, de la Sindicatura y de la Administración.

3. Designación de una Comisión Escrutadora compuesta de tres asambleístas y elección de los miembros del Consejo de Administración y Sindicatura por terminación de mandatos, por el sistema de Lista Completa (Art. 48 del Estatuto Social). 

La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de representantes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiera reunido más de la mitad de ellos. (Art. 32 del Estatuto Social).

Boletín de noticias