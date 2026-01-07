Colegio San José selecciona Docente de Informática

Es para cubrir 12 horas cátedra en nivel secundario. El plazo de inscripción finaliza el 5 de febrero. Enviar CV con asunto: "Docente de Informática" a [email protected].

Logo Aero Club

El Aero Club Sunchales convoca a Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:

