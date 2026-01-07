Colegio San José selecciona Docente de Informática

Colegio San José selecciona Docente de Tecnología
Es para cubrir 6 horas cátedra en nivel secundario. El plazo de inscripción finaliza el 5 de febrero. Enviar CV con asunto: "Docente de Tecnología" a [email protected].
Es para cubrir 12 horas cátedra en nivel secundario. El plazo de inscripción finaliza el 5 de febrero. Enviar CV con asunto: "Docente de Informática" a [email protected].
Objeto: Adquisición de 261 luminarias NAOS 220W. Plazo recepción de ofertas: Hasta el jueves 4 de diciembre de 2025, a las 10:30, en la Mesa de Entradas de la sede administrativa de la Municipalidad de Sunchales.
El Consejo de Administración convoca a los miembros de las Cooperativas asociadas a la Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el martes 25 de noviembre de 2025, a las 19:00, en Casa Cooperativa, ubicada en J. B. Justo 126, para considerar el siguiente Orden del Día:
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la Asociación Civil “Aero Club Sunchales” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el viernes 31 de octubre de 2025, a las 21:00 horas, en primera convocatoria; y media hora después (21:30) en segunda convocatoria, en la Sede Social situada en Ruta Nacional Nro. 34 Km. 257 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
Cada 8 de enero se celebra la vida del santo popular argentino que recibe la visita en su santuario de miles y miles de fieles cada año.
Se profundiza una crisis que involucra directamente a más de 700 trabajadores, miles de millones de pesos adeudados a los tambos y conflictos puntuales por deudas con prestadores de servicios fundamentales.
El Ministerio de Salud confirmó por laboratorio la muerte de un joven de 29 años en Las Toscas y recordó a la población los cuidados para evitar contagios, además de la importancia de la consulta médica precoz ante la aparición de síntomas.
El gigante sudamericano recortó la ventaja cambiaria absoluta del verano pasado. Sin embargo, mantiene la competitividad en el consumo diario frente a la costa bonaerense y Uruguay.
Llegó el verano y hay un enemigo común para quienes buscan pasar sus días de verano en el río: los jejenes. Son insectos diminutos que molestan y dejan ronchas, pero la peor parte es que parecen ser inmunes a casi todos los repelentes comerciales.