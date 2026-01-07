Provincia presentó un sistema integral para mejorar la atención de la salud de los trabajadores públicos

El dato fue dado a conocer por el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) que se dedica a la recolección, análisis y difusión de información sobre diversos aspectos de la problemática delictual.
El Gobierno de la Provincia presentó oficialmente el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), que marcará un cambio de paradigma en materia de salud laboral y que tiene como eje el cuidado integral del bienestar de los trabajadores del Estado santafesino.
Fue este martes, mediante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de Santa Fe encabezada por la secretaria de Función Pública y Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Malena Azario; acompañada por el subsecretario de Higiene y Salud de los trabajadores, Guillermo Coulter; la directora del área del Autoseguro de Riesgo de Trabajo, Laura Primucci y la técnica de la secretaria de Vinculación Territorial, Karin Nebel.
Sistema inédito e innovador
Con la implementación del Sipsal se podrán desarrollar estadísticas confiables que permitirán trabajar de forma integral la salud, en materia preventiva, y también acompañar los procesos de recuperación. El sistema -que será licitado el 10 de marzo- “es innovador e inédito”, señaló Azario, y explicó que actualmente en el Estado existen “más de cinco subsistemas de salud laboral” que aglutinan a los trabajadores de las distintas áreas de la Administración santafesina y por lo tanto, “existen de forma fragmentada y no dialogan entre sí”, reconociendo que se carece de “historias clínicas y datos confiables e información que permita tener datos estadísticos para trabajar en la prevención y el ausentismo”.
El nuevo sistema pasa del modelo de autogestión del trabajador -donde el empleado debe realizar una gran cantidad de trámites-, a uno innovador y tecnológico que simplificará la solicitud de licencia al trabajador en momentos de enfermedad y accidente.
Las funcionarias detallaron que actualmente el trabajador debe notificar a su área de trabajo dentro de las dos horas de inicio de la jornada, concurrir a una guardia o centro médico para que lo vea un profesional, solicitar el certificado, estampillarlo y presentarlo dentro de las 72 horas en los lugares donde presta servicios.
El nuevo método permitirá a través de un sistema tecnológico (App, whatsapp, o 0800) la notificación del trabajador, a partir de allí un profesional se contactará y le hará preguntas para evaluar la situación de la enfermedad, optando por una atención a través de la telemedicina o la derivación con turno asignado a un centro de salud.
Además es el propio médico quien establece la patología y determina los días de licencia, cargándolos directamente al sistema, mediante el cual se notifica directamente al área del trabajador.
Relevamiento estadístico
Azario explicó que durante el 2024 se relevaron datos que marcaron “una media de ausentismo del 15,2 %, es decir, que ese porcentaje de trabajadores falta en la jornada de trabajo, significando así 1 cada 4 trabajadores faltando a una jornada en el mes”. El Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral nace como respuesta a un desafío estructural de la administración pública provincial: “Pone el eje en el cuidado de la salud de los trabajadores con una atención inmediata y políticas de prevención lo que necesariamente arrojará una baja en los indicadores de ausentismo”.
De qué se trata
El Sipsal es un sistema integral, moderno y unificado que permitirá centralizar la atención de las patologías médicas; integrar historias clínicas laborales a lo largo de la vida del trabajador; gestionar licencias médicas de corta y larga duración con criterios comunes; atender accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y producir información confiable para mejorar la planificación sanitaria y laboral.
Como objetivos centrales, el Sipsal apunta a cuidar la salud integral de los trabajadores del Estado, garantizando prestaciones de calidad; fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud; acompañar los procesos de recuperación y rehabilitación; facilitar el retorno al trabajo en condiciones adecuadas y seguras, y consolidar un sistema de salud laboral basado en información integrada y transparente.
Cómo funcionará
Durante la presentación, Nebel destacó que el sistema se organiza en cinco módulos que actúan de manera articulada:
• Plataforma tecnológica y servicio operativo, con digitalización, integración de datos y trazabilidad de cada caso. “Inicia con la denuncia del trabajador con el motivo de la licencia por causas médicas, las que se tomarán dentro de las 24 horas, brindándole asistencia a la consulta durante todo el trámite hasta el alta médica”, explicó la técnica de la secretaria de Vinculación Territorial.
• Servicio de control médico y salud laboral, con evaluaciones integrales y seguimiento continúo. “Luego de su denuncia, cualquier trabajador que manifieste una enfermedad, podrá tener atención médica inmediata con prácticas ambulatorias y provisión de medicamentos”, agregó Nebel.
• Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con atención adecuada y articulación con el sistema de riesgos del trabajo.
• Juntas médicas, con evaluaciones interdisciplinarias y criterios homogéneos.
• Exámenes médicos periódicos, orientados a la prevención y a la detección temprana. “Se podrán dar a partir de criterios médicos, campañas específicas o por alertas epidemiológicas”, finalizó Nebel.
Los municipales nucleados en FESTRAM anunciaron un plan de lucha de 48 horas
El plan de lucha con paro total de actividades se llevará a cabo el jueves 8 y viernes 9 de esta semana. Se repetirá el jueves 15 y viernes 16 de la semana entrante, con movilizaciones y cortes de ruta.
Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"
Buscan frenar el deterioro prematuro de la infraestructura y aplicar sanciones económicas, además del retiro del vehículo. Los operativos serán móviles.
Autopista Rosario-Santa Fe: Ya se completó la construcción de los tres carriles en la mano hacia Rosario
El 4 de febrero se inaugurará el tercer carril en este primer tramo que comprende entre el Km. 16,5 y el Km. 0 (Rosario). Durante esa jornada se va a licitar el segundo tramo, que abarcará otros 17,5 kilómetros desde San Lorenzo hasta la intersección con Ruta 91, en el desvío de tránsito pesado del acceso a Timbúes.
Santa Fe endurece desde el lunes 5 las multas por exceso de peso en camiones
Las autoridades destacaron que se ha comprobado que una calzada que duraba 10 años ahora tiene una resistencia aproximada a 4 ( y en algunos casos menos), producto del exceso de peso con que circulan algunos transportistas.
Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del Aeropuerto Internacional Rosario quedaron inauguradas
La aeroestación podrá recibir a aviones de mayor porte y se pone en marcha una nueva estructura para arribos y embarques internacionales. A partir del próximo martes, el aeropuerto contará con 50 servicios semanales que permitirán viajar de manera directa a siete ciudades del exterior.
Falleció una mujer tras descompensarse en la Terminal de Ómnibus de Sunchales
El triste suceso se registró en la noche de este domingo 4. La mujer falleció luego de sufrir una descompensación, minutos después de arribar a nuestra ciudad a bordo de un colectivo de la Cooperativa T.A.L.
Reconocimiento a tres agentes municipales que completaron sus estudios secundarios
El intendente Pablo Pinotti y su equipo de trabajo compartieron un espacio de diálogo con las graduadas del Bachillerato para Adultos de la EEMPA N° 1139 “Alfonsina Storni”.
Recuperó la libertad bajo fianza, el joven que conducía el automóvil en el trágico accidente vial de Año Nuevo
El fiscal caratuló el caso donde falleció Esteban González como homicidio culposo. El acusado continuará involucrado en la causa penal, pero en libertad y sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, el pago de una fianza de 25 millones de pesos e inhabilitación provisoria para conducir por 6 meses.
Identifican a dos hombres que estarían involucrados en el robo de una vivienda
El hecho delictivo se produjo en un inmueble ubicada sobre calle Sarmiento al 1300. Sustrajeron notebooks, una consola de videojuegos, mochilas, documentación personal, tarjetas bancarias, una cámara fotográfica y otros efectos.
Con profundo pesar, Mutual Libertad despide al expresidente Edgardo “Dito” Bonaudi
El Consejo de Administración y el Equipo de Trabajo de Mutual Libertad acompañan con sincero afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad que hoy siente su partida.