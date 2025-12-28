Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del Aeropuerto Internacional Rosario quedaron inauguradas

Organizaciones rechazan la propuesta de Santa Fe para la Corte por falta de paridad de género
Advierten que la postulación de dos varones y una mujer vulnera la igualdad de género y contradice la reciente reforma constitucional de Santa Fe.
Con una gran concurrencia de público, se inauguraron formalmente las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) "Islas Malvinas", que incluyen una pista nueva y más amplia para recibir aviones de mayor fuselaje, además de la puesta en marcha del nuevo edificio destinado a arribos y embarques internacionales.
Con un arranque dentro de los horarios estimados, primero se dio un espectáculo de acrobacias aéreas en el que participaron tres aviones. Luego, comenzó el acto protocolar para dejar formalmente inaugurada la obra de renovación integral del aeropuerto de Rosario.
Cientos de personas se acercaron a la renovada aeroestación para conocer, de primera mano, la renovación y ampliación de la pista, así como también el nuevo edificio destinado a arribos y embarques para vuelos internacionales.Tras ello, llegó el momento de las palabras de los funcionarios.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la rapidez con la que se desarrolló la obra: "Esta pista es la segunda en su tipo en el país después de la de Ezeiza. Todo se hizo en un plazo de 90 días". "Cuando nos cerraron la puerta en Buenos Aires, decidimos hacerla nosotros", agregó.
A su turno, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, dijo: "Estamos haciendo historia. De ahora en más, no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto internacional de otra provincia del interior de Argentina. No hay un solo peso del gobierno nacional, todos recursos de los santafesinos. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a la renovación de este aeropuerto".
Por último, el gobernador Maximiliano Pullaro no sólo rescató el trabajo de otros mandatarios, como Miguel Lifschitz y Omar Perotti (presente en el acto), sino que manifestó: "Me invade una profunda emoción. Tenemos el aeropuerto que nos merecemos. Es el símbolo de que, juntos, podemos salir adelante".
"Esto es para muchos que decían que esta obra no se podía llevar adelante porque no estaban los recursos de la Nación, porque había que trabajar en muy poco tiempo para resolver problemas de infraestructura e ingeniería", dijo Pullaro, y agregó: "Esto no es sólo para personas que quieren viajar, sino que abre los brazos de Rosario y toda la región al mundo y dice que, aquí, hay una provincia productiva que quiere vender y generar empleo para que a Argentina le vaya bien".
"Hoy podemos mostrarle a Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia y que muestran que también se pueden terminar en tiempo y forma, y hacerlas como corresponde. Hoy nos convertimos en la capital del interior de la Argentina", concluyó el gobernador.
A partir del martes 30 de diciembre, el Aeropuerto Internacional Rosario contará con 50 servicios semanales que permitirán viajar de manera directa a siete ciudades del exterior.
La oferta actual casi triplica la cantidad de conexiones directas que existían en 2024, cuando operaban apenas 17 vuelos internacionales. En la actualidad, Rosario dispone de vuelos directos hacia tres países, con los siguientes destinos: Panamá, Lima (Perú) y varias ciudades de Brasil, entre ellas Maceió, Cabo Frío, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis.
De cara al segundo semestre de 2026, se incorporarán los vuelos directos a Punta Cana, con la aerolínea Arajet, que comenzó a ofrecer pasajes desde el 17 de junio, con tres frecuencias semanales. Además, desde el 1° de octubre de 2026, se sumará la ruta directa Rosario–Madrid, que será operada por la compañía World2Fly, cuyos pasajes ya están a al venta.
Será este sábado 27, desde las 18:00, con entrada libre y gratuita. La celebración contará con shows musicales de Sofía Gazzaniga y Vilma Palma e Vampiros.
El Gobierno Provincial refuerza los controles viales y recuerda cuál es la documentación obligatoria para circular. La APSV incrementó la presencia en rutas y accesos estratégicos con el objetivo de prevenir siniestros.
La medida apunta a posibilitar que el personal pueda asistir a las reuniones familiares con motivo de las tradicionales celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
La Federación de Sindicatos Municipales participará de la protesta del 18 de diciembre lanzada por la CGT y realizará un paro de 24 horas y movilizaciones. Además, debido a la falta de convocatoria a paritarias, anunció que llevará adelante un paro de 24 horas el lunes 29.
Dos días antes, la aeroestación se inaugurará oficialmente con un acontecimiento abierto al público. "Se logró en tiempo récord", dijo el ministro de Desarrollo Productivo.
El Senado sancionó el proyecto “Principio de Inocencia Fiscal” que busca “blindar” legalmente a las personas que usen los “dólares bajo el colchón”. Se implementa un régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias, eliminando la necesidad de justificar consumos personales, lo que podría incentivar el uso de dinero no declarado.
Hasta el 28 de febrero los clientes de Banco Macro pueden disfrutar de múltiples beneficios con sus tarjetas de crédito Macro en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos, y hoteles de todo el país.
Frente a días de calor intenso, es fundamental incorporar hábitos de cuidado que ayuden a prevenir el golpe de calor, en particular, a bebés, niños y personas mayores.
El Juez Marcelo Gelcich tomó esta decisión por tres motivos: reticencia informativa; crisis laboral y previsional; y falta de acreditación de pagos de créditos prontopagables. La cooperativa no pierde el control y dirección pero sus administradores ya no pueden decidir solos. La contadora Lucila Inés Prono se haría cargo de ese puesto por 60 días prorrogables.