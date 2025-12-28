Con pista renovada y nuevo edificio, las obras del Aeropuerto Internacional Rosario quedaron inauguradas

Con una gran concurrencia de público, se inauguraron formalmente las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) "Islas Malvinas", que incluyen una pista nueva y más amplia para recibir aviones de mayor fuselaje, además de la puesta en marcha del nuevo edificio destinado a arribos y embarques internacionales.

Con un arranque dentro de los horarios estimados, primero se dio un espectáculo de acrobacias aéreas en el que participaron tres aviones. Luego, comenzó el acto protocolar para dejar formalmente inaugurada la obra de renovación integral del aeropuerto de Rosario.



Cientos de personas se acercaron a la renovada aeroestación para conocer, de primera mano, la renovación y ampliación de la pista, así como también el nuevo edificio destinado a arribos y embarques para vuelos internacionales.Tras ello, llegó el momento de las palabras de los funcionarios.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la rapidez con la que se desarrolló la obra: "Esta pista es la segunda en su tipo en el país después de la de Ezeiza. Todo se hizo en un plazo de 90 días". "Cuando nos cerraron la puerta en Buenos Aires, decidimos hacerla nosotros", agregó.

A su turno, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, dijo: "Estamos haciendo historia. De ahora en más, no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto internacional de otra provincia del interior de Argentina. No hay un solo peso del gobierno nacional, todos recursos de los santafesinos. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a la renovación de este aeropuerto".

Por último, el gobernador Maximiliano Pullaro no sólo rescató el trabajo de otros mandatarios, como Miguel Lifschitz y Omar Perotti (presente en el acto), sino que manifestó: "Me invade una profunda emoción. Tenemos el aeropuerto que nos merecemos. Es el símbolo de que, juntos, podemos salir adelante".

"Esto es para muchos que decían que esta obra no se podía llevar adelante porque no estaban los recursos de la Nación, porque había que trabajar en muy poco tiempo para resolver problemas de infraestructura e ingeniería", dijo Pullaro, y agregó: "Esto no es sólo para personas que quieren viajar, sino que abre los brazos de Rosario y toda la región al mundo y dice que, aquí, hay una provincia productiva que quiere vender y generar empleo para que a Argentina le vaya bien".

"Hoy podemos mostrarle a Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia y que muestran que también se pueden terminar en tiempo y forma, y hacerlas como corresponde. Hoy nos convertimos en la capital del interior de la Argentina", concluyó el gobernador.

Vuelos internacionales desde el aeropuerto de Rosario

A partir del martes 30 de diciembre, el Aeropuerto Internacional Rosario contará con 50 servicios semanales que permitirán viajar de manera directa a siete ciudades del exterior.

La oferta actual casi triplica la cantidad de conexiones directas que existían en 2024, cuando operaban apenas 17 vuelos internacionales. En la actualidad, Rosario dispone de vuelos directos hacia tres países, con los siguientes destinos: Panamá, Lima (Perú) y varias ciudades de Brasil, entre ellas Maceió, Cabo Frío, Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis.

De cara al segundo semestre de 2026, se incorporarán los vuelos directos a Punta Cana, con la aerolínea Arajet, que comenzó a ofrecer pasajes desde el 17 de junio, con tres frecuencias semanales. Además, desde el 1° de octubre de 2026, se sumará la ruta directa Rosario–Madrid, que será operada por la compañía World2Fly, cuyos pasajes ya están a al venta.