Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

El Gobierno de Santa Fe, en un trabajo en conjunto entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), comenzó este lunes 5 a intensificar los pesajes en los transportes de cargas para preservar el estado de la infraestructura vial provincial, que como consecuencia de los excesos de cargas en los transportes ha ido empeorando el estado y durabilidad de las rutas santafesinas. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, junto al secretario de la APSV, Carlos Torres; el administrador de la DPV, Pablo Seghezzo; y el intendente de Pueblo Esther, Martín Gherardi, supervisaron uno de los operativos en el kilómetro 12 de la Ruta 21 en Pueblo Esther, casi cruce con la Ruta 26.

El operativo desarrollado en ese punto marcó el inicio de una política de controles más rigurosos en la materia y el endurecimiento de las multas debido a que se ha comprobado que una calzada que duraba 10 años ahora tiene una resistencia aproximada a 4 (y en algunos casos menos), producto del exceso de peso con que circulan algunos transportistas.

Cuidar la infraestructura vial provincial

“El Gobierno de Santa Fe invierte muchos recursos en reparar las rutas provinciales y hacerlas nuevas, por lo cual debemos controlar que algunos camioneros no lleven exceso de peso porque eso hace que la ruta se rompa más rápido”, remarcó Enrico este lunes para luego destacar que “si bien la mayoría está en regla, el gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió cuidar las rutas por lo cual si hay exceso de peso, retiramos el camión, aplicamos la multa y va al corralón”. El ministro aseguró que los controles “se van a ir moviendo por toda la provincia con el objetivo de perseguir a todo aquel que ande con camión pasado de peso, al que le aplicaremos una multa carísima y así aprenderán que en Santa Fe se cuidan las rutas”.

Por su parte, Torres destacó que es un “operativo integral” donde no solo se hacen los controles de peso sino también “se solicita documentación, se controla alcoholemia, se verifica la seguridad pública”, y que el objetivo más importante es “cuidar el patrimonio de los santafesinos, ya que hay una enorme inversión por parte del Gobierno Provincial, por lo cual es una picardía que las rutas duren mucho menos por el deterioro que le producen los camiones con exceso de carga”. Además, remarcó una “enorme diferencia con el Gobierno nacional que hoy tiene una actitud de falta de humanidad total al no reparar las rutas y hay vidas que se pierden, y tampoco le permiten al Gobierno de Santa Fe que arregle las rutas nacionales”.

Seghezzo, en tanto, recordó que por las rutas santafesinas “se exporta el 80 % de los granos que se producen en el país, lo cual, hace que la provincia se convierta en un embudo donde vienen camiones de 13 provincias a traer los granos a los puertos santafesinos”, situación que “disminuye la vida útil de las rutas” y lleva al Gobierno provincial a hacer “un esfuerzo grande a través de estos controles que comienzan a realizarse hoy”.

Sanciones

A diferencia de otras oportunidades, desde Provincia en un tono riguroso señalaron que esta vez las penalidades serán mayores y efectivas. Por un lado, habrá fuertes sanciones económicas según la gradualidad de los excesos, pero no sólo para los conductores del vehículo, también para los titulares del camión. Incluso, también los agentes de cada control estarán habilitados para la retención de la licencia y del vehículo si la infracción lo amerita.

Según la Ley 13169 art. 103 inc. 3 estipula que los vehículos que superen los pesos máximos establecidos en la legislación y reglamentación vigente serán sancionados con hasta 20.000 UF (Unidades Fijas) cuyo valor es el equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial en las estaciones de servicios YPF del Automóvil Club Argentino.