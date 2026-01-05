Los municipales nucleados en FESTRAM anunciaron un plan de lucha de 48 horas

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"
Buscan frenar el deterioro prematuro de la infraestructura y aplicar sanciones económicas, además del retiro del vehículo. Los operativos serán móviles.
El plan de lucha con paro total de actividades se llevará a cabo el jueves 8 y viernes 9 de esta semana. Se repetirá el jueves 15 y viernes 16 de la semana entrante, con movilizaciones y cortes de ruta.ProvinciaHace 1 hora FESTRAM
Este lunes 5 de enero se realizó el Plenario de Secretarios Generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe . La mesa paritaria de FESTRAM había rechazado el ofrecimiento salarial de los Intendentes, decisión que fue ratificada por la totalidad de los Sindicatos Municipales de la Provincia.
Por esa razón, se resolvió iniciar un Plan de Lucha con medidas de Paro Total de actividades para los días jueves 8 y viernes 9 de esta semana, y jueves 15 y viernes 16 de la semana entrante, con movilizaciones y cortes de ruta.
Además, todos los Secretarios Generales de los 42 Sindicatos se convocarán en Casa de Gobierno el jueves 8 de enero y entregarán un petitorio al Gobernador Maximiliano Pullaro, ante la preocupación por la falta de convocatoria a paritarias que data de más de 60 días pese al pedido de esta Federación.
El 4 de febrero se inaugurará el tercer carril en este primer tramo que comprende entre el Km. 16,5 y el Km. 0 (Rosario). Durante esa jornada se va a licitar el segundo tramo, que abarcará otros 17,5 kilómetros desde San Lorenzo hasta la intersección con Ruta 91, en el desvío de tránsito pesado del acceso a Timbúes.
Las autoridades destacaron que se ha comprobado que una calzada que duraba 10 años ahora tiene una resistencia aproximada a 4 ( y en algunos casos menos), producto del exceso de peso con que circulan algunos transportistas.
La aeroestación podrá recibir a aviones de mayor porte y se pone en marcha una nueva estructura para arribos y embarques internacionales. A partir del próximo martes, el aeropuerto contará con 50 servicios semanales que permitirán viajar de manera directa a siete ciudades del exterior.
Advierten que la postulación de dos varones y una mujer vulnera la igualdad de género y contradice la reciente reforma constitucional de Santa Fe.
Será este sábado 27, desde las 18:00, con entrada libre y gratuita. La celebración contará con shows musicales de Sofía Gazzaniga y Vilma Palma e Vampiros.
Esteban Miguel González, de 18 años, falleció este viernes 2 de enero tras permanecer internado en estado crítico en el Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela. El siniestro ocurrió en la mañana del jueves 1° de enero y la colisión se produjo entre un Fiat Cronos y una Honda Wave.
Falleció el viernes 2 de enero en la localidad de Rafaela, a la edad de 18 años. Sus restos son velados en sala velatoria N° 2 (Perú 249), el sábado 3, entre las 12:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala y detención del cortejo fúnebre frente al Club Libertad. Casa de Duelo: Falucho 708. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
Según el servicio Meteorológico Nacional, enero, febrero y marzo estarán marcados por el calor y la lluvia. El meteorólogo Mario Navarro resaltó que en la provincia habrá episodios intensos y concentrados de precipitaciones.
Con más de 650.000 motos vendidas, las más chicas y accesibles siguen ganando terreno. El financiamiento es un eslabón clave en el negocio. El ranking.
Las automotrices se preparan para un año de crecimiento en ventas de 0km y habrá decenas de novedades para incentivar a los clientes. Los detalles.