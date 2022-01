Exceptuarán del aislamiento a contactos estrechos asintomáticos con dos dosis y refuerzo

Tras la reunión con los ministros de Salud de todo el país, el gobierno nacional confirmó modificaciones en el protocolo de aislamiento para los contactos estrechos asintomáticos. En tanto, los no vacunados deberán cumplir estrictamente con el confinamiento.

A partir de ahora, quienes hayan sido contacto estrecho de un positivo de coronavirus y tengan su esquema completo de vacunación con el refuerzo hace menos de cuatro meses podrán ser exceptuados del aislamiento. En tanto, los no vacunados deberán cumplir estrictamente con el confinamiento.



“Esta es una etapa completamente diferente a la ola anterior, no solo en Argentina si no en el mundo, con el avance de la vacunación, tenemos 85% de la población con una dosis, 74% con dos dosis. El equipo de salud con 60% y mayores de 60 años con 40% de las aplicaciones de refuerzo”, señaló la ministra de Salud Carla Vizzotti en diálogo con Radio con vos.

Para quienes tuvieron el virus en los últimos 90 días también se aplica el nuevo esquema de flexibilización. La recomendación para todos los casos es la realización de un test entre el tercer y quinto día para definir su condición.

“A la población le veníamos diciendo testeate y ahora estamos cambiando esa situación para priorizar los testeos a quién tiene síntomas y no tiene ningún contacto para diagnosticar ese caso”, anticipó Vizzotti.

Cada jurisdicción decidirá si adhiere al protocolo sanitario propuesto por Nación. Se esperan precisiones del Ministerio de Salud de Santa Fe en las próximas horas. “En la primera ola la atención estuvo puesta en que el sistema de salud pudiera responder, en la segunda ola, que el sistema no desborde; y ahora necesitamos cambiar esa mirada por la características”, argumentó la titular de la cartera sanitaria.