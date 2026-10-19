Clara García en los 140 años de Sunchales: “Las mejores páginas de su historia se están construyendo”

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe participó del acto central por el aniversario de la ciudad. Destacó el legado de los inmigrantes, el asociativismo y la construcción colectiva. 
CiudadHace 10 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Las diputadas Clara García y Gisel Mahmud entregan un presenta al intendente Pinotti
Las diputadas Clara García y Gisel Mahmud entregan un presenta al intendente Pinotti.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García, participó este lunes del acto central y desfile cívico por el 140º aniversario de Sunchales, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Pinotti.

Estuvieron presentes también, entre otras autoridades, el diputado nacional Pablo Farías, la diputada provincial Gisel Mahmud y el senador Alcides Calvo. 

García entregó al intendente Pinotti una réplica del mural “La Constitución guía al Pueblo”, de Guillermo Roux, cuyo original encabeza la sala de sesiones de la cámara Baja en la ciudad de Santa Fe.

En la obra se destacan personas que trabajaban la tierra, “muchos de ellos eran inmigrantes. Se observan en esos hombres y mujeres los que hace 140 años vinieron a Sunchales con la ilusión, con pocos bienes materiales, pero con el valor del trabajo, de la responsabilidad, la constancia. Pero nos enseñaron algo mucho más fuerte que está vigente aún hasta nuestros días: el valor de lo colectivo, de unirse en post de un futuro común”. Y recordó: “Ese asociativismo también tuvo que ver con la historia política de Sunchales. Aquí tuvimos la primera comuna socialista de la provincia de Santa Fe, esos hombres y mujeres que creían en lo colectivo”.

 La preocupación por la Ruta 34 y el contraste con la inversión provincial 

La dirigente también se refirió al estado de las obras paralizadas de la RN 34 que corresponden a Nación y el peligro que representan para los que la transitan. “Llegar a Sunchales y ver el abandono de la ruta, el simbolismo de esos tachos chocados, sucios y abandonados, en una ciudad como la de ustedes, prolija, detallista, cuidadosa, me imagino lo que les duele”. Sobre el tema agregó: “Desde Sunchales y el departamento Castellanos es de donde surgen los recursos de mayor voltaje para el país, por las retenciones al agro, por el impuesto a los combustibles. Y sin embargo, el gobierno nacional no lo devuelve”. Y resaltó el contraste de la presencia del Gobierno Provincial “que hace obras, que está presente, que da la cara, que estrecha la mano de los vecinos y vecinos”.

Para finalizar, García concluyó: “Estos 140 años merecen el recuerdo, pero seguramente las mejores páginas de la historia de Sunchales se están construyendo y son las del futuro”.

Al finalizar el acto, alrededor de 60 instituciones y entidades de la ciudad participaron del Desfile Cívico.

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