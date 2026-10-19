El gobernador Pullaro participó del acto por el 140° aniversario de la ciudad de Sunchales

En la ciudad del oeste santafesino, fundada el 19 de octubre de 1886, Pullaro destacó el desarrollo productivo de la localidad y reiteró el reclamo para que “los recursos que produce esta provincia vuelvan para fortalecer nuestra infraestructura".
CiudadHace 10 horas Gobierno de la provincia de Santa Fe
Gobernador Pullaro en el aniversario de Sunchales
El Gobernador Pullaro asistió al acto central del aniversario de Sunchales.

Este lunes el gobernador Maximiliano Pullaro asistió al acto central por el 140° aniversario de la creación de la ciudad de Sunchales, junto al intendente local, Pablo Pinotti; y presenció el desfile cívico, del que participaron más de 60 instituciones de la localidad.

Durante la ceremonia en la Plaza Libertad, Pullaro recordó la lucha del Brigadier Estanislao López en defensa del federalismo y el paso de Manuel Belgrano por la localidad, en 1810, “buscando hombres para defender la Revolución hacia el Paraguay. Fuimos a defender la Patria, porque eso es lo que somos en este interior productivo, esto es lo que representamos los santafesinos”.

“Aquí se asentaron inmigrantes que vinieron a trabajar, a hacer grande esta región, a defender su trabajo; y hoy 140 años después, aquí, en Sunchales, lo siguen haciendo”, afirmó.

Pullaro precisó que “Sunchales nace todos los días: cuando una maestra se levanta temprano para ir a dar clases, cuando un policía se sube al móvil para brindar seguridad pública, cuando un agricultor siembra la tierra para producir granos y hacer grande a la región”.

“Sunchales nace todos los días con la esperanza de hacerla cada vez más grande, como lo soñaron sus fundadores, pero fundamentalmente como lo diseñamos para que esta provincia sea el tractor que empuje a la República Argentina al cambio”. 

El gobernador señaló que “somos una provincia de gente de trabajo, que se esfuerza, para poder salir adelante; y con respeto seguimos demandando que los recursos que producimos, que son casi tres veces más que los que vuelven, sean destinados a fortalecer nuestra infraestructura productiva”. 

Y detalló la necesidad de “mejorar rutas, como la 34, que es un símbolo de esos recursos que van y no vuelven; tener un mejor sistema energético, desarrollando el gas natural, para producir más y a menor costo; y seguir desarrollando la educación, la ciencia y la tecnología, para producir mejor, más barato y ser más eficientes”, concluyó Pullaro.

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