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Mariano Cuvertino: “Las MiPyMEs se están endeudando para sobrevivir, no para invertir"

El diputado provincial Mariano Cuvertino presentó una proyecto para instar a que el gobierno nacional implemente un sistema alternativo de evaluación crediticia y líneas de financiamiento de la banca pública para que las MiPyMEs puedan reestructurar sus deudas.
PolíticaHace 7 horas Diputados socialistas de Santa Fe
Diputado Mariano Cuvertino 3
Diputado provincial Mariano Cuvertino.

En medio de una creciente crisis de endeudamiento que afecta tanto a las familias como a las empresas, el diputado provincial Mariano Cuvertino (PS-Unidos) presentó en la última sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe un proyecto de comunicación para mejorar el acceso al crédito de las MiPyMEs.

“Estamos ante una situación muy complicada que afecta a los dos pilares de la economía: las familias y las empresas. Las primeras se endeudan para llenar el changuito y mantener un nivel de vida mínimo, no para comprar una casa o cambiar el auto. Y por el otro lado, las empresas se quedan afuera del sistema financiero por las altas tasas de interés y las dificultades para acceder al crédito”, señaló Cuvertino. 

“Por eso, presentamos un proyecto que contempla dos medidas concretas para el sector productivo: la implementación de un sistema alternativo de evaluación crediticia que permita a las MiPyMEs acceder al financiamiento con menos trabas, y el desarrollo de líneas específicas de la banca pública para reestructurar las deudas”, agregó.

El deterioro del sector productivo

Como presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, el legislador advirtió sobre el deterioro que atraviesa el sector productivo y los síntomas de alarma: “La cadena de pagos está rota. Aumentan los cheques rechazados por falta de fondos, los concursos y las quiebras. Hoy las MiPyMEs se están endeudando para cubrir obligaciones de corto plazo y sobrevivir, pero no para invertir y crecer”.

Uno de los principales obstáculos para acceder a créditos está en los mecanismos utilizados por las entidades financieras para evaluar a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, Cuvertino citó datos de la encuesta sobre empresas del Banco Mundial, según la cual el 49,4% de las pequeñas empresas argentinas no solicita préstamos debido a tasas, garantías o trámites desfavorables, un porcentaje significativamente superior al registrado en Brasil, donde alcanza el 17,5%. “Esto muestra que las MiPyMEs no buscan financiamiento porque no lo necesiten, sino porque no encuentran condiciones razonables para acceder a él”, señaló.

Por eso, planteó la necesidad de modificar los mecanismos de evaluación: “Necesitamos avanzar hacia un sistema de scoring alternativo que les permita a las MiPyMEs calificar presentando documentación de manera simplificada. El Estado ya tiene todos los datos en ARCA, en el Banco Central y en la Factura Digital. Solo necesitamos que crucen esa información y dejen de pedirles requisitos imposibles de cumplir”.

Por último, el legislador destacó el trabajo que viene realizando el gobierno provincial para mejorar el acceso al crédito y agregó: “Así como trabajamos el proyecto de fomento de MiPyMEs en la Comisión de Industria, y sancionamos herramientas concretas en la ley tributaria vigente, con este proyecto buscamos poner en agenda un tema que nos preocupa y que requiere de propuestas concretas. Santa Fe no regula al Banco Central ni a la política crediticia del país, pero sí tenemos la responsabilidad de defender nuestra matriz productiva y en ella las MiPyMEs son centrales, por eso vamos a seguir trabajando para que tengan acceso al financiamiento que necesitan para sostenerse, invertir y crecer”, concluyó.

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