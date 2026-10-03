LitoralGas_Factura Digital - 1650x150

“Preguntá por Ángela” avanza en Santa Fe y queda a un paso de ser ley

El proyecto de la diputada Rosana Bellatti busca establecer un protocolo de prevención y asistencia a mujeres ante situaciones de acoso, abuso o peligro en espacios de nocturnidad.
PolíticaEl sábado Diputados Socialistas de Santa Fe
Diputada Rosana Bellatti
Diputada Rosana Bellatti

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto impulsado por la diputada provincial Rosana Bellatti, que busca establecer un protocolo de prevención y asistencia a mujeres ante situaciones de acoso, abuso o peligro en espacios de nocturnidad.

La iniciativa propone un mecanismo sencillo y discreto: cuando una mujer se siente en riesgo, puede acercarse al personal del establecimiento y preguntar si está “Ángela”. Esa frase activa un protocolo de acompañamiento y protección para evitar que quede sola y garantizar una salida segura.

El proyecto contempla la capacitación del personal de los locales, la articulación con los municipios y la creación del “Sello Seguro” para reconocer a los espacios que implementen la herramienta. Ante situaciones graves, prevé la intervención de la Policía o de los servicios de emergencia.

“Queremos cuidar a nuestras hijas. Que puedan salir, disfrutar, encontrarse con sus amigas y volver a casa seguras. Ese es el sentido de este proyecto”, expresó Bellatti.

Desde su presentación oficial en noviembre de 2025, sumó el acompañamiento de localidades, instituciones, organizaciones y empresarios de la noche, además del respaldo del gobierno provincial.

“Esta media sanción significa un paso enorme. Una iniciativa que nació en nuestro sur provincial puede transformarse en una política pública para toda Santa Fe”, destacó la legisladora.

Con la aprobación de Diputados, el proyecto espera ahora su tratamiento en el Senado provincial para convertirse en ley y extender esta herramienta de prevención y cuidado en todo el territorio.

Te puede interesar
Lo más visto
Carlos Casto: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros: “Hemos honrado el legado recibido y al mismo tiempo hemos sabido transformarlo”

Jorge Tribouley
EconomíaEl sábado
En el marco de la celebración por el 80º aniversario de SANCOR SEGUROS, el presidente de la compañía destacó el origen cooperativo de la empresa, su fuerte arraigo en Sunchales y el aporte de generaciones de colaboradores, productores, aliados y clientes que hicieron posible el crecimiento del Grupo. “Cuando las personas se unen detrás de un propósito compartido, son capaces de generar un impacto que trasciende en el tiempo”, afirmó.
Alejandro Simón: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad”

Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros: “Pocos lugares como Sunchales demuestran lo que puede hacer una sociedad cuando hay esfuerzo y pasión colectiva”

Jorge Tribouley
EconomíaEl sábado
Ante unos 7.000 invitados que disfrutaron de la gran fiesta por el 80º Aniversario de SANCOR SEGUROS , el CEO de la aseguradora reivindicó el legado de los pioneros, el trabajo colectivo y el compromiso con las comunidades donde el Grupo está presente. También planteó los grandes desafíos que atraviesa la sociedad y destacó el rol que tendrá el sector asegurador en ese escenario.
Lazo

Osvaldo Fregona

Sunchales Servicios Sociales
Necrológicas SunchalesEl sábado
Falleció el sábado 3 de octubre en la localidad de Rafaela, a la edad de 77 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 11:00 y las 16:30, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Chubut 797. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
PRESIDENTE JOSÉ SÁNCHEZ

José Sánchez es el nuevo presidente de Sancor Seguros

Grupo Sancor Seguros
EconomíaHace 1 día
El sábado 3 de octubre se realizó la 80ª Asamblea General Ordinaria de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Durante el encuentro, que contó con la presencia de delegados representantes de los asociados de todo el país, se aprobaron los diferentes aspectos previstos en la convocatoria.
Boletín de noticias