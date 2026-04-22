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Cómo la evolución de la imagen y los accesorios transforman tu estilo

Pasaron de ser simples detalles a transformarse en claves fundamentales para expresar identidad y potenciar el estilo propio. 
SociedadHace 1 día El Eco de Sunchales
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Hoy, ropa, maquillaje y complementos trabajan juntos como herramientas para definir cómo queremos mostrarnos y comunicarnos en cada ocasión.

Claves para entender cómo cambió la percepción de la imagen personal

La imagen personal ya no es sólo una cuestión de estética o moda pasajera, sino una combinación de factores que incluyen valores, identidad y coherencia visual. Con la llegada de las redes sociales, muchas personas sienten la presión de proyectar una presencia digital cuidada y consistente. Plataformas de celulares como Instagram o TikTok fijaron códigos visuales muy específicos: paletas de color, estilos cápsula, proporciones y hasta patrones de poses y escenarios.

De símbolo de estatus a narrativa individual

Antiguamente, la imagen personal servía como un indicador claro de clase social o poder adquisitivo. En la actualidad, esa mirada cambió radicalmente. Ahora, el foco está en cómo cada persona utiliza su look para contar su propia historia. A mí me pasó que, al ajustar algunos accesorios y colores, la percepción que generaba en entrevistas laborales cambió completamente, y sentí que transmitía mucho mejor quién soy.

El papel del “personal branding”

En ambientes laborales y creativos, la imagen se volvió un activo estratégico: no es sólo apariencia, es parte del mensaje profesional. El gasto en servicios de asesoría de imagen y el interés por invertir en prendas y accesorios de calidad crecen año a año, incluso en segmentos medios, porque se entiende que la presentación dice tanto como un currículum.

Desafíos y riesgos de la estandarización

La globalización de tendencias y la repetición de ciertos códigos visuales pueden llevar a perder originalidad. Aunque seguir modas ayuda a “pertenecer”, el desafío está en conservar rasgos propios y evitar caer en la presión de la comparación constante, sobre todo en entornos digitales donde la coherencia visual a veces se vuelve casi una obligación.

Accesorios que pasaron de ser detalles a protagonistas del look

Los accesorios como piezas centrales para definir el estilo personal son una realidad en el mundo actual. Ya no se trata solo de sumar un collar o un bolso, sino de elegir complementos que estructuren y den sentido a todo el conjunto.

De lo decorativo a lo estructural

Hoy, un bolso de gran tamaño, un par de zapatillas llamativas o una joya de gran formato pueden transformar por completo un outfit. Los accesorios sirven para definir estilos tan diferentes como el minimalista, el maximalista o el urbano, y muchas veces, una pieza bien elegida puede hacer la diferencia entre un look neutro y uno memorable.

Materiales y diseños que marcan tendencia

La elección de materiales—cuero, acero inoxidable, textiles técnicos—y de diseños sobredimensionados o con branding visible, responde tanto a modas como a búsquedas personales de funcionalidad y distinción. Hay una tendencia fuerte a la sustentabilidad, con piezas realizadas en materiales reciclados o veganos, y otra hacia la tecnología, con relojes inteligentes y accesorios digitales como parte esencial del look cotidiano .

Costos y limitaciones al elegir accesorios

Los precios varían enormemente, desde la bisutería más accesible hasta joyas de lujo o bolsos exclusivos. Pero el costo no siempre asegura durabilidad ni estilo, y las tendencias cambian tan rápido que es clave pensar en la versatilidad y el mantenimiento de cada pieza antes de invertir.

Tips para combinar y elegir accesorios según tu identidad

Accesorios

Seleccionar accesorios no es solo una cuestión de moda, sino de armonía visual y autenticidad. Hay que tener en cuenta la complexión, la paleta de color personal y el contexto donde se va a lucir el conjunto.

Equilibrio y proporción según tu figura

Un error común es elegir accesorios demasiado grandes o pequeños para la propia estructura corporal. Lo ideal es buscar equilibrio; por ejemplo, una persona de complexión delicada puede optar por piezas más finas, mientras que alguien de porte más robusto puede animarse a los formatos XL.

Colorimetría y materialidad

No todos los tonos favorecen por igual, y los metales o textiles deben dialogar con el resto del atuendo. Las combinaciones entre acabados mate y brillante, o la repetición de un mismo color en distintos accesorios, ayudan a crear una cohesión visual que resalta el estilo sin sobrecargar con perfumes como fragancias clásicas de Nina Ricci .

Contexto de uso y mantenimiento

No es lo mismo elegir para un evento formal que para una reunión casual o un entorno digital. Además, la durabilidad y el cuidado de los accesorios también forman parte de la decisión: piezas de baja calidad suelen deteriorarse rápido, por lo que conviene tener una colección básica de accesorios funcionales y renovarla de forma estacional según necesidad y presupuesto.

Dudas frecuentes sobre imagen personal y accesorios

¿Cómo elegir accesorios que no pasen de moda?

Optá por piezas clásicas y versátiles en colores neutros o metálicos; así evitas la obsolescencia rápida.

¿Cuántos accesorios usar en un solo look?

Se recomienda no más de dos o tres piezas protagonistas para mantener el equilibrio visual y evitar la saturación.

¿Qué materiales duran más en el día a día?

Cuero y acero inoxidable suelen ofrecer mayor durabilidad y resistencia al uso diario, comparados con plásticos o resinas.

¿La imagen digital debe ser igual a la presencial?

Conviene mantener coherencia, pero podés adaptar tu estilo según contexto, sin perder autenticidad.

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