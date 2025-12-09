La normativa destinada al personal en actividad de planta permanente de la Municipalidad de Sunchales deroga la polémica Ordenanza N° 2091 que sufría vacíos legales, derivando en "interpretaciones dispares que posibilitaron un uso discrecional del régimen". Cuáles son los requisitos y las causales de revocación.
La Agrupación Malvinas Argentinas se expresó en el Recinto del Concejo Municipal
En el marco de la Sesión Ordinaria realizada el jueves 4 de diciembre,los ex soldados continentales concurrieron a la Legislatura local, donde escucharon la lectura del texto completo presentado y luego, en cuarto intermedio, brindaron su testimonio frente a los Concejales.CiudadHoy Concejo Municipal de Sunchales
Las palabras fueron acompañadas con mucha emoción y sirvieron para conocer cómo vivieron y viven, desde su experiencia como soldados movilizados, la Guerra de Malvinas y todo lo que este hecho significó para la historia personal y del país.
Aquí, algunos fragmentos de la nota presentada en el Concejo Municipal:
“Elevamos la presente como cuerpo de exsoldados continentales de la Guerra de Malvinas, residentes u oriundos de Sunchales y zona de influencia. Como precedente, este Concejo Municipal declaró de Interés la participación de sunchalenses veteranos de guerra continentales por Malvinas, en la Marcha Nacional del 7 de setiembre de 2021 ante el Congreso Nacional, en pos de obtener un Reconocimiento Histórico y Moral con dignificación como Veterano de Guerra Continental Por Malvinas, a favor de todos los exsoldados de la Nación Argentina conscriptos convocados, pertenecientes a las clases 1961, 1962, 1963 y prorrogados”.
“Nos comunicamos con este Cuerpo para informar que nuestra lucha por la memoria y dignidad sigue vigente. Enfrentamos el olvido y la indiferencia a diario, nos ‘desmalvinizaron’ y borraron de la historia, que más allá de toda petición o reparación económica por la cual nos hemos manifestado, es indispensable que se nos tenga en cuenta como grupo referente de la causa Malvinas y como argentinos que tuvieron participación en la guerra contra los ingleses”.
“El principal reclamo es ese, que nos permitan contar nuestra historia, que Sunchales sepa que hubo soldados movilizados y quiénes fueron. El reconocimiento público de los exsoldados continentales que formaron parte del conflicto de Malvinas, pero no combatieron en las Islas, es un acto de justicia histórica y memoria colectiva”.
“Su participación, aunque no haya sido en el frente de batalla, fue esencial para el sostenimiento logístico, estratégico y moral de las operaciones militares durante 1982. En todo el país hay soldados continentales que están en una situación similar, sin reconocimiento. Estos soldados ocuparon roles claves en el continente como: logística y abastecimiento, garantizaron el traslado de suministros, equipos y personal hacia el centro de operaciones; comunicaciones y apoyo técnico, mantuvieron operativos los sistemas de comunicación y coordinación entre las fuerzas; seguridad interna, protegieron instalaciones estratégicas en el territorio continental, liberando recursos para el frente”.
“Además, algunas acciones tuvieron valor simbólico y traumático, como transportar soldados heridos o fallecidos en combate, o ser quienes daban la noticia a las familias que un hijo no iba a volver a su hogar”.
“Su testimonio y experiencia son valiosos para educar a las nuevas generaciones, porque su historia permite transmitir los valores de soberanía, sacrificio y pertenencia, fundamentales para mantener viva la causa Malvinas. Varios soldados del listado que se eleva han compartido sus vivencias sirviendo al país con niños y jóvenes en colegios y están siempre dispuestos a colaborar en cualquier iniciativa para visibilizar y educar sobre la historia del país”.
“El Estado argentino ha avanzado en políticas de reconocimiento a los veteranos continentales de Malvinas, pero aún persisten vacíos para quienes no estuvieron en las Islas. En distintas provincias, como Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y otros puntos del país, se están reconociendo a los soldados conscriptos - clases 61, 62, 63 prorrogados y reincorporados que hayan estado bajo bandera de forma efectiva, desde el 2 de abril y hasta 14 de junio de 1982”.
“Ese es el pedido concreto, que su institución instruya, declare o resuelva por sus mecanismos institucionales un reconocimiento expreso al listado que se adjunta de exsoldados continentales de Sunchales y zona para que quede registro de ello, para difundir nuestra palabra y experiencia, para seguir el proceso de malvinización en las generaciones futuras”.
“Además o en conjunto de esta petición, valoramos que se expresen a favor de un proyecto en estado parlamentario actualmente en la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, que consagra el derecho a Pensión de Honor Veteranos de Guerra Continentales de Malvinas en una proporción reducida a lo establecido por la Ley N° 12.867”.
