Luis Caputo confirmó una reducción permanente en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros productos del campo. La medida busca aliviar la carga fiscal y mejorar la competitividad del sector.
Capacitación para emprendedoras: Coaching arquetípico femenino
La formación programada titulada "Trainer en Programación Neurolingüística" se desarrollará el jueves 11 de diciembre, a las 19:00, en Casa Steigleder.EconomíaHoy Hacer – Espacio para emprender
Nosotras, las emprendedoras es un encuentro para mirar de cerca la manera en que nuestras ideas toman vida, reconocer los recursos internos que nos sostienen y abrir nuevas posibilidades para avanzar.
Un espacio sensible y auténtico para conectar con lo que somos… y con lo que aún podemos ser.
✨ Jueves 11/12 – 19 h
📍 Casa Steigleder
Organiza: Hacer – Espacio para emprender
Facilita: Valentina Mairani
Trainer en Programación Neurolingüística – acompañando procesos de aprendizaje y cambio desde un enfoque humano y práctico.
🔗 Sumate. Regalate este momento. 🙌🏼🌸
Inscribite en el link:
La Justicia federal pidió el procesamiento de dos ex presidentes de SanCor por apropiación indebida de aportes a la seguridad social
El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente el procesamiento de José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez en el marco del caso “Denuncia: Sancor Cooperativas Unidas Limitada s/ Infracción Ley 27.430”, que se tramita ante el Juzgado Federal de Rafaela.
Fundación SanCor Salud: Exitoso 2025 del ciclo +allá del diálogo
Cerró la quinta edición de su ciclo de charlas con una propuesta que este año reafirmó su objetivo: no se trata solo de conversar, sino de ir más allá, abordar temáticas que interpelan y preocupan a la sociedad, y ofrecer recursos concretos para la vida diaria a miles de personas en todo el país.
Acuerdo UE-Mercosur: Una oportunidad para Santa Fe
En el Centro Cultural y de Estudios DEMOS se realizó una charla con especialistas de la Consultora Endógena, quienes explicaron los alcances y posibilidades de colocar productos de la canasta exportadora argentina en el viejo continente.
Furor por las casas modulares baratas: Cuánto cuestan y qué banco ofrece créditos
En un mercado que demanda soluciones rápidas y accesibles, las viviendas modulares se consolidan como alternativa moderna y sostenible para construir un hogar.
Ciberestafas en tiempos de IA: Nuevas tácticas, la “lista gris” del BCRA y cómo cambió el perfil de las víctimas
En un escenario donde la inteligencia artificial potencia la velocidad y la sofisticación de las estafas digitales, los bancos enfrentan desafíos cada vez más complejos para proteger a los usuarios.
Reforma laboral: Cambiaría el trabajo de periodistas, peluqueros, viajantes, empleados de súper y teletrabajo
Es una estrategia legislativa que no solo busca simplificar el marco normativo, sino que apunta directamente a eliminar regímenes especiales que, según los impulsores de la ley, introducen rigideces o particularidades que obstaculizan la productividad y la empleabilidad.
Días, horarios y sedes de los tres partidos de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026
La selección nacional debutará el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22:00 (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria y cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27.
Barrio 9 de Julio: Una camioneta volcó tras chocar con un vehículo estacionado
En la mañana de este domingo 7, se registró un asombroso accidente sobre calle Juan B. Justo al 1400. El conductor de una camioneta perdió el control del vehículo, colisionó contra un Renault Clio que se encontraba estacionado y volcó sobre la calzada.
Reforma laboral: Cuáles son los aspectos más temidos por los gremios
En el marco de las reformas económicas de segunda generación, el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias su ley de modernización laboral. Los cambios que propone en indemnizaciones, vacaciones, banco de horas, período de prueba y mucho más.
Así podés hacer que el arrollado de pollo quede jugoso y perfecto para las fiestas
Para que tu arrollado se luzca, hay ciertos aspectos que conviene tener en cuenta. Y si usás condimentos bien seleccionados, podés potenciar cada capa de sabor sin necesidad de sobrecargar la receta.