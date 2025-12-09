Capacitación para emprendedoras: Coaching arquetípico femenino

Nosotras, las emprendedoras es un encuentro para mirar de cerca la manera en que nuestras ideas toman vida, reconocer los recursos internos que nos sostienen y abrir nuevas posibilidades para avanzar.

Un espacio sensible y auténtico para conectar con lo que somos… y con lo que aún podemos ser.

✨ Jueves 11/12 – 19 h

📍 Casa Steigleder

Organiza: Hacer – Espacio para emprender

Facilita: Valentina Mairani

Trainer en Programación Neurolingüística – acompañando procesos de aprendizaje y cambio desde un enfoque humano y práctico.

🔗 Sumate. Regalate este momento. 🙌🏼🌸

Inscribite en el link: https://forms.gle/k4gZdwgd5mv8ePbP9