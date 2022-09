FederalA: Unión no pudo sumar en tierras misioneras

El local insinuó un poco más desde el inicio pero sin profundidad y sin llegadas a los arcos. Destellos de Alvarez en el local y Germán Mayenfisch en el albiverde. Las mas clara fue a los 37' para el “Colectivero”, tras un centro de Perussato que cabecea Fernández pero que controló sin problemas Ruffinetti. A los 44', Schonfeld asistió por izquierda a Mayenfisch que eludió a su marca y con zurdazo cruzado convirtió un golazo para poner el 1 a 0 para el Bicho Verde. En tiempo de descuento, en un tiro libre para Crucero, el árbitro Correa cobró penal por agarre de Sanz a Fernández, pero el defensor Inostroza se hizo cargo y su remate pegó en el palo derecho de Ruffinetti. En la jugada siguiente, nuevamente Inostroza estrelló un cabezazo en el travesaño tras centro de Caballero. La suerte estuvo del lado de Unión en esta primera etapa.

Apenas comenzado el complemento, a los 48', un centro en el corazón del área de Unión, lo peinó Alvarez, e Inostroza anticipó con un cabezazo, obteniendo la igualdad el dueño de casa. El local siguió presionando a la visita en su campo, transformándose en un claro dominador del partido ante un rival que no podía romper esa presión. A los 75', un córner para el local, el centro cayó en el primer palo, la defensa de Unión no consiguió despejar limpio y dentro del cuadro chico la pelota, tras varios rebotes, fue rechazada por Sanz pero pegó en Inostroza y se metió dentro del arco. Con esa carambola, Crucero del Norte revertía el resultado. Los dirigidos por el DT Grazziossi salieron a buscar el empate pero no generaron situaciones claras que inquietaran a Garcete. Derrota de Unión en tierras misioneras que no consigue sumar para escaparle a la zona roja.

En la próxima fecha recibe a Juventud Antoniana de Salta.

SINTESIS

Estadio Andrés Guacurarí

Arbitro: Jonathan Correa (Córdoba). Líneas: Marcos Guzmán (Pascanas) Andrés Franco (Corrientes) 4° Árbitro: Ángel Ayala (Corrientes).

CRUCERO DEL NORTE 2: Eduardo Garcete; Lucas Vera, Adrián González, Alejandro Aquino y Nicolás Inostroza; Lucas Caballero (Fabricio Illanes), Alejandro Sosa (Cristian Campuzzano), Leonardo Morales y Maximiliano Perussato (Tobías Arevalo); Ernesto Alvarez y Osmar Fernández (Catriel Weyreuter). DT: Adrián Alvarez.

UNION DE SUNCHALES 2: Agustín Ruffinetti; Ignacio Barros, Santiago Barraza, Nicolás Canavesio y Pedro Sanz; Raúl Chamorro, Francisco Robles (Manuel Vargas), Martín Caballo y Gonzalo Schonfeld (Brian Otero); Germán Mayenfisch y Adrián Rodríguez (Augusto Magoia). DT: Walter Grazziossi

GOLES: ’42 Germán Mayenfisch (U); ’48 y ’75 Nicolás Inostroza (CdN)

INCIDENCIAS: ’46 Nicolás Inostroza (CdN) marró un penal