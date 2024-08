Los goles aurinegros aparecieron en el complemento. Iban 24′ de la segunda mitad cuando Chiappero desbordó, metió el centro y Braian Visetti, de zurda, puso el 1 a 0. A los 40', Reynoso se las ingenió entre todos y fabricó un penal claro de Allasia que cambió por gol por Fernández. Y a los 47′, Nahuel Bravo capturó un rebote dentro del área y puso cifras definitivas al encuentro.

Formaciones:

Libertad: Ruffini; Bravo, Singer, Charra, Chiappero (Correa); Veliz (Reynoso), Visetti (Ingaramo), Saavedra, Diaz; Fernández y Crespin (Aragon).

Unión: Romero; Duarte (Piccone), Meza Abdo (Strack), K. Allasia, Lorenzale; Cabral (Grazziolo), T. Allasia, Rossi, Gonzalez; Rivarossa y Luque. DT: M. Milanese.

Jueves 08/08

9 de Julio 0 vs Sportivo Norte 1

Viernes 09/08

Peñarol 1 vs Ben Hur 2

Florida de Clucellas 1 vs Atlético Esmeralda 3

Libertad de Sunchales 3 vs Unión de Sunchales 0

Domingo 11/08

Brown de San Vicente vs Atlético María Juana

Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado (en el Monumental)

Argentino Quilmes vs Juventud de Rafaela

Deportivo Aldao vs Deportivo Tacural

Deportivo Ramona vs Argentino de Vila

LAS POSICIONES

ZONA A: Ferrocarril del Estado 18, puntos; Ben Hur 17; Atlético de Rafaela 16; Atlético María Juana 11; Brown 11; Peñarol 11; Atlético Esmeralda 8; Argentino de Vila 6; Florida de Clucellas 4.

ZONA B: Sportivo Norte 17, puntos; Libertad de Sunchales 14; Deportivo Tacural 13; Deportivo Aldao 12; Unión de Sunchales 10; Juventud de Rafaela 8; Argentino Quilmes 6; Deportivo Ramona 4; 9 de Julio 4.