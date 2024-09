Una auditoría estima que la gestión Toselli usó 284 millones de pesos de SunchaLote para otros fines

Apenas iniciada la gestión municipal, el intendente Pablo Pinotti junto al área de Finanzas acordaron solicitar un informe elaborado por un estudio contable externo a la Municipalidad de Sunchales sobre los procedimientos administrativos que se llevaron adelante en el proyecto "Parque Habitacional Sunchales". La inquietud surgía previo a su asunción, donde se tejían versiones sobre la desfinanciación del megaproyecto urbanístico ubicado al sur del ejido urbano, en Barrio Villa Autódromo, que posee una superficie de 14 hectáreas, subdividida en 332 lotes, en 12 manzanas residenciales y 2 hectáreas de parque público.

A los reclamos de los adquirentes de los lotes, especialmente de los planes SunchaLote 1, 2 y 3 que se pusieron a la venta entre 2019 y 2021, ya que se encontraban imposibilitados de construir sus viviendas, se le sumó uno de los desafíos más importante que deberá afrontar Pinotti si quiere concluir el ambicioso desarrollo urbanístico: las obras de media y alta tensión necesarias para el suministro de energía eléctrica que no estaban contempladas en el presupuesto inicial. Incorpora, entre otras instalaciones, el montaje de un nuevo campo de salida 13,2 Kv. que a valores de febrero 2024 ascendía a 1.814,265,694; donde el Municipio debe hacerse cargo de 624,620,151 pesos.

La gestión del ex intendente Gonzalo Toselli comenzó a recibir los pagos de los loteadores a partir de diciembre de 2019, con los beneficiarios de SunchaLote 1, amén de los recursos estatales provenientes del gobierno nacional. Según surge del último certificado presentado, el avance de obra total asciende al 78,89%. Aún resta poco más del 20% pero las dos cuentas bancarias específicas de Sunchalote apenas orillan los 2 millones de pesos. Recordemos que se lanzaron 7 planes SunchaLote que totalizan más de 300 lotes vendidos y la recaudación al contado o en cuotas hasta noviembre de 2023 estuvo en manos de la administración tosellista.

La auditoría elaborada por los contadores públicos nacionales Leandro Goddio, Fernando Cattaneo y María Emilia Tercero concluye que a diciembre del año pasado, la nueva gestión debió encontrarse con un saldo disponible en las cuentas específicas de Sunchalote de 286.486.397 pesos. Pero solo hay $1.977.375 ¿Cómo arriban a ese saldo? ¿Que sucedió con los 284.509.021 pesos que no están? En el informe de 25 páginas se detalla que parte de ese dinero se utilizó para pagar gastos como intereses punitorios por pago fuera de término de los certificados, sueldos de funcionarios, deuda con proveedores o aportes al sindicato SOEM, aunque el Departamento Ejecutivo nunca solicitó autorización al Concejo Municipal para poder derivar los fondos obtenidos en la recaudación de los planes SunchaLote a otras erogaciones.

La dificultad del suministro eléctrico

Con respecto a la problemática sobre el suministro de energía eléctrica que afronta el loteo ubicado en calle Madre Teresa de Calcuta, en abril de 2021 se abrieron los sobres de la Licitación Pública nacional N° 01/2021 aprobada por Ordenanza N° 2900/2021. En dicha licitación se utilizó un pliego que, en sus especificaciones técnicas, no hacía mención detallada sobre la obra eléctrica. De la información recopilada surge que ese pliego fue elaborado sobre la base de la factibilidad otorgada por la Empresa de Energía Eléctrica de Santa Fe (EPE) en 2019, sin tener el proyecto ejecutivo con la indicación de las obras necesarias.

El proyecto ejecutivo fue elaborado por EPE y recibido más de dos años después, el 29 septiembre de 2023. Este proyecto ejecutivo difiere sustancialmente en términos técnicos y económicos a la factibilidad otorgada en 2019 sobre la cual se elaboró el pliego de la licitación. El presupuesto para la realización de dichas obras ascendía a valores de febrero 2024 a 1.814.265.694 pesos, de los cuales 624.620.151 debe aportarlo la Municipalidad de Sunchales, y el resto la EPE.

A la fecha de esta auditoría, no se han realizado las obras de media y alta tensión necesarias para lograr el suministro de energía eléctrica al "Parque Habitacional Sunchales", si bien está concluido casi en un 100% las obras de alumbrado público y suministro de baja tensión.

Diferencias con el presupuesto estimado y el erogado

De la comparacion de las Unidades de Viviendas (UVIs) abonadas con las UVIs totales presupuestadas, surge que el Gobierno Nacional ha abonado el 80% de la obra, mientras que la Municipalidad abonó el 74%, mostrando estos datos un atraso financiero del Municipio equivalente al 6 %. Si bien este atraso no está facturado por el proveedor ni contabilizado por la Municipalidad, es una deuda real más los intereses por mora correspondientes.

Deuda e intereses punitorios

La Municipalidad de Sunchales, pagó $27.205.775, en concepto de intereses punitorios por pago fuera de término de los certificados de avance de obra del 1 al 5.

Del relevamiento realizado surge que se encuentran pendientes de abonar los intereses por pago fuera de término de los certificados 6 a 11, representando al 31 de julio de 2024 la suma de $77.259.327.

Los certificados 17 y 18 vuelven a generar monto a pagar y a la fecha de este informe aún no fueron abonados. Esta situación generaría para la Nación y la Municipalidad una contingencia por el eventual pago de intereses por 81.234.795 pesos. Esta suma de dinero se obtiene de valorizar las UVIs de los certificados 17 y 18 a la fecha de medición y calculando los intereses desde esa fecha hasta el 31 de julio de 2024.

Diferencia de precio entre costo y venta

Según el informe y lo explica el cuadro anterior, todos los lotes fueron vendidos a un precio inferior a su costo, siendo Sunchalote 1 el más perjudicado dado que los lotes fueron vendidos a un precio equivalente al 46,7% de su costo, mientras que Sunchalote 2 y 3 fueron los menos perjudicados ya que se vendieron a un precio equivalente al 84,2% de su costo.

Esos valores de venta de lote tomados por la Municipalidad representaron una pérdida de recaudación de 724.031,22 dólares, si lo comparamos con el precio de costo.

La auditoría destaca que los bajos precios de venta que no cubren siquiera los costos de producción de los lotes impidió que la Municipalidad no recupere los recursos aportados por la Nación, incumpliendo el Convenio específico entre la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación y la Municipalidad de Sunchales, especificando que se debe gestionar el recupero de las cuotas abonadas por los adjudicatarios en forma mensual y consecutiva, para reinvertir Io recaudado en concepto de recupero de nuevos proyectos de producción de lotes con servicios.

SunchaLote 1: el descontrol

Fue creado por Ordenanza N° 2789/2019, donde se dispuso la venta de 46 lotes en tres modalidades de pago. Los pagos de anticipos fueron recibidos a partir de diciembre de 2019, quedando la ultima cuota a cancelarse en diciembre de 2023.

De los controles realizados sobre el total de adjudicados se pudo determinar que:

-De los 46 beneficiarios, 26 deberían haber sido desadjudicados por no cumplir con los plazos de pago. Sin embargo,no registra desadjudicaciones.

-Los porcentajes de ajuste utilizados para actualizar los valores de cuota trimestralmente no se corresponden con los previstos en el articulo 4 de la Ordenanza 2789.

-En 11 casos no se pudo obtener información precisa de la cobranza, no pudiendo ser analizados.

-Se detectaron casos donde a pesar de abonar fuera de término no se cobraron intereses por mora.

-El sistema de cobranza TADESE, presenta algunas debilidades que han dificultado esta auditoría.

Hasta abril de 2022, según la información recopilada, la cobranza se realizaba de 4 formas: en efectivo en la Caja Municipal; por transferencia bancaria; mediante descuento de sueldo en caso que el beneficiario sea empleado Municipal; o Tarjeta de Débito/Crédito. En resumen, no había una cuenta bancaria específica, no pudiéndose determinar precisamente montos y destinos de los fondos.

A partir de abril de 2022, según manifestaciones del personal del área de Hacienda, el entonces subsecretario de Hacienda y Finanzas, Osvaldo Somaglia, habría ordenado que la cobranza que no correspondía a empleados municipales se concentre en la Asociación Mutual de Ayuda Solidaria del Club Argentino de Humberto Primero (AMASCA). (NdR: Es importante mencionar que un familiar directo de Somaglia ocupa un cargo jeráquico en dicha mutual).

En paralelo con esta medida, de la cual no se pudo obtener prueba escrita, definió que la emisión de las cuotas, control de cobranza y demás tareas administrativas relacionadas con SunchaLote se dejaran de desarrollar dentro

de la estructura orgánica de la Municipalidad y pasaran al Instituto Municipal de la Vivienda.

Como resultado de estas decisiones surgieron una serie de inconvenientes con el loteo, que se menciona a continuación:

-Según se pudo constatar, el cambio se realizó cuando estaba por vencer la cuota 28 del plan de pagos, Io que generó inconvenientes en el seguimiento interno de la cobranza y morosidad, dado que gran cantidad de adjudicados no estaban al día con sus cuotas.

-AMASCA cuando cobró cuotas vencidas, no cobró intereses.

-El Instituto Municipal de la Vivienda, cuando tenía que liquidar deuda atrasada porque así Io requería un beneficiario, no liquidaron intereses por mora junto con el capital.

-Las cobranzas de AMASCA no eran informadas a Receptoría y Tesorería de la Municipalidad. De hecho, de la revisión de las cuentas municipales en RAFAM surge que la cuenta a nombre de la Municipalidad en AMASCA, no estaba contabilizada, por Io que formalmente esa cuenta no existía.

-Por otro lado, al no informarse a la Municipalidad la cobranza realizada, la cual podía ser de cualquier número de cuota, no se pudieron hacer las cancelaciones pertinentes en TADESE.

-A raíz de las medidas de cambio de cuenta y orgáno de gestión antes mencionados, se puede concluir que no hubo seguimiento permanente de cobranzas, deuda y morosidad, por Io que no se tenía conocimiento del estado de deuda de los beneficiarios del loteo para intimarlos al pago o iniciar el proceso de desadjudicación.

-El resumen de cuenta emitido por AMASCA, donde se listan los movimientos de cuenta, agrupa la cobranza diaria en un solo movimiento por el total cobrado en el día, Io que no permite identificar que se cobro en particular sin tener que recurrir al archivo físico de comprobantes de caja diario. Esta limitación del sistema de AMASCA constituye un obstáculo insalvable en la realización de control.

-En el Instituto Municipal de la Vivienda, no se puede precisar la fecha donde se tomó la decision de desarmar el archivo diario de cobranza y agrupar los comprobantes por beneficiario, sin importar en que fecha se cobró cada cuota. Esta decisión generó la imposibilidad de reconstruir deuda de los beneficiarios a una determinada fecha.

-El 6 de julio y el 10 de julio de 2023 se transfirieron desde la cuenta de AMASCA a la cuenta 2775 de Nuevo Banco de Santa Fe, 2.450.293 y 3,000,000 de pesos respectivamente, ordenadas por el entonces Subsecretario de Hacienda y Finanzas mediante el envío de sendos correos electrónicos. Esta decisión generó que la recaudación específica de Sunchalote 1 se fusione con rentas generales y finalmente no se pueda determinar el destino de esos dineros.

SunchaLote 2

El segundo plan de viviendas fue creado por Ordenanza N° 2917/2021, modificada posteriormente por la Ordenanza 3031/2022, donde se dispuso la venta de 21 lotes en dos modalidades de pago diferentes. Los pagos de anticipos fueron recibidos a partir de octubre de 2022, debiendo cancelarse la última cuota en octubre de 2026.

De los controles realizados sobre una muestra de 13 casos de adjudicados se pudo determinar que:

-El dinero de la cobranza de los anticipos fue recibido entre el 12 y el 28 de octubre de 2022 de la siguiente forma: en 7 casos se cobró en efectivo en la caja municipal, mientras que en 6 casos se recibieron transferencias a una cuenta del Banco Nación.

-Se detectaron que el anticipo de 8 adjudicados no fue realizado en octubre, sino en noviembre.

-Se detectaron casos donde las cuotas no fueron actualizadas de acuerdo a Io previsto en la Ordenanza (ajuste por inflación).

-Se detectaron casos en los que realizaron entregas iniciales por montos diferentes a los estipulados en la ordenanza, Io que modificó el plan de cuotas, no pudiendo determinar el criterio de realización.

-Al menos dos casos debieron ser desadjudicados por incumplimiento en los plazos de pagos. No obstante, SUNCHALOTE 2 no registra desadjudicaciones.

Erogaciones, recaudación y saldo



El informe remarca:

-Los 27.205.774 millones de pesos abonados por la Municipalidad de Sunchales en concepto de intereses por pago fuera de término de los Certificados 1 al 5, no deberían haberse abonado con el producido de la venta de los lotes, ya que no tiene relación alguna (conceptualmente hablando) con la obra, sino que es un atraso en el pago por el Municipio.

-Dentro del Rubro varios, figura una transferencia de 1.804.258 pesos al Instituto Municipal de la Vivienda, no pudiendo obtener una respuesta satisfactoria respecto al motivo de dicha transferencia.

-Dentro del Rubro Permuta con el proveedor, a fecha de este informe, solo fue reconocido por Romano Construcciones aproximadamente 3.500.000 pesos mediante Nota de Pedido Nº 11 del 4 de julio de 2023 en concepto de provisión de artefactos eléctricos para alumbrado público, quedando pendiente de reconocimiento los $18.500.000 restantes.

Según Io expuesto, el informe concluye que:

-Por la venta de lotes se recaudó entre 2019 y 2023, al menos 400.541.782 pesos. En el mismo período de tiempo se abonaron gastos relacionado con la obra de loteo por $114.055.385 ($143.065.418 menos intereses y transferencia el Instituto Municipal de la Vivienda).

-De la revisión del resumen de la cuenta corriente 3300/10 de Nuevo Banco de Santa Fe, al 7 de diciembre de 2023 (cuenta específica destinada a recaudar y abonar todo Io relacionado con Sunchalote) surge que el saldo es de 345.727,91 pesos. Por otro lado, en la cuenta de AMASCA a la misma fecha había $1.631.648,74.

-Como resultado, la gestión del intendente Gonzalo Toselli debió haber entregado a la nueva gestión del intendente Pablo Pinotti, la suma de 286.486.397 pesos en concepto de dinero disponible por Sunchalote. Si tomamos que en las cuentas específicas hay disponible $1.977.375, faltan 284.509.021 pesos.

Erogaciones municipales pagadas con SunchaLote

De la revisión de los resúmenes de cuentas bancarias, sobre aquellas cuentas que recibieron fondos de Sunchalote surge que:

-De la recaudación total de la cuenta de AMASCA, se destinaron $6.188.937,37 a la cuenta 2775 de Nuevo Banco de Santa Fe. Se pudo constatar que en dicha cuenta, los fondos mencionados fueron utilizados para abonar sueldos de funcionarios, deuda con proveedores, aportes al sindicato SOEM, miembros de la Banda Municipal, Concejo Municipal, entre otros.

-La recaudación por anticipos de Sunchalote 2 y 3, en parte fue invertido en fondos comunes de inversión y parte quedó a la vista en una cuenta de Banco Nación para luego ser transferido a finales de octubre y noviembre de 2022 a la cuenta 2775 de Nuevo Banco de Santa Fe, donde surge que este dinero fue utilizado para abonar gastos de los más variados y no relacionados con SunchaLote, excepto $1.300.000 correspondientes al 30% del Certificado de avance de obra numero 4.

-Con posterioridad, el 2 de noviembre y el 7 de diciembre de 2023 se rescató el dinero de los Fondos de Inversión que fueron destinados a atender a erogaciones generales .

-El 7 de diciembre de 2023, se transfirieron $23.500.000 a una cuenta del Nuevo Banco de Santa Fe que se utiliza para recaudar rentas y pagar gastos generales.

-Por otro lado, en noviembre de 2023, se utilizaron fondos de la cuenta 3300/10 por la suma de $642.854,68 para abonar proveedores, a los cuales se les compraron materiales de construcción para mejora de viviendas, en forma de asistencia social. Dicho gasto, el cual no esáa relacionado con SunchaLote, fue autorizado por el Secretario de Desarrollo, Marcelo Canavese y el Secretario de Gestión, Néstor López.

-Por último, el 5 de diciembre de 2023, se abono $832.014,70 a Lucio Morbidoni desde la cuenta 3300/10 por la compra de materiales de construcción para mejora de viviendas, en forma de asistencia social. El gasto fue autorizado por el Secretario de Desarrollo, Marcelo Canavese.

Finalmente, de la revisión de las Ordenanzas 3016/2022, 3079/2022 y 3142/2023 de ampliación y resignación de cálculos y recursos del Presupuesto Municipal de los años 2022 y 2023 no surgen indicios de que los fondos presupuestados oportunamente para gastos de SunchaLote hayan sido reasignados para otro fin.

Las autoridades evalúan si presentarán el informe a la Justicia

Ante una consulta a una alta fuente del Departamento Ejecutivo sobre las derivaciones que podría tener esta auditoría externa relacionada con los procedimientos administrativos que se llevaron adelante en el proyecto "Parque Habitacional Sunchales" que contempla la recaudación de las distintas etapas de los planes de viviendas SunchaLote , explicó que aún estaban evaluando el informe que les fue entregado esta semana y chequeando información. En la próxima semana se realizaría una reunión con el Concejo Municipal para analizar los pasos a seguir, no descartándose que transite una vía judicial.

La auditoría completa delproyecto "Parque Habitacional Sunchales" se puede ver aquí