Daniel Bernini y SanCor CUL figuran en el listado del presunto espionaje ilegal que realizó Saín

En las últimas horas tomó estado público un listado de 661 personas que figuran entre las presuntamente ‘espiadas’ en la provincia de Santa Fe. La causa por "espionaje ilegal" la lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra el ex ministro de Seguridad de Santa Fe. De Sunchales, se menciona al ex director de la Agencia Municipal de Seguridad Vial y Ciudadana de la Municipalidad de Sunchales; la cooperativa láctea y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.

En la que ya parece una de las novelas del verano, la causa en la que se investiga un presunto espionaje ilegal dentro del gobierno santafesino sumó un nuevo capítulo esta semana. Es que luego de que trascendieron algunos nombres de las supuestas víctimas, se conoció un listado de 661 personas, sobre las que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández pidieron información al Fiscal Regional Carlos Arietti, para comprobar si habían sido objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad.

Los nombres, apellidos y números de identificación de las 661 personas constan en un oficio, fechado el pasado 15 de diciembre, al que tuvo acceso este medio. En él hay figuras de la política, referentes del sistema judicial, abogados, policías, empresarios y algunos periodistas. También hay CUITs de industrias, medios, cooperativas, clubes, municipalidades, sindicatos, concesionarias y constructoras.

Se infiere que el listado -que los fiscales definen como el primero de otros que podrían agregarse- surge como resultado de las pesquisas realizadas por los fiscales, pero en rigor de la verdad, tanto Jiménez como Hernández no han revelado mayor información sobre su investigación. Tras la irrupción en la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario a fines de noviembre, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solo se limitaron a decir -a través de un comunicado difundido días después- que se corroboró "gran cantidad de evidencia", pero no mucho más.

Por su parte, los funcionarios implicados siempre señalaron que nunca se realizó ningún tipo de tarea de espionaje o ilícito similar, sino que siempre se trató de búsqueda de información - dentro del marco de la ley - para investigaciones criminales. En su momento, en una entrevista con El Litoral, Sain negó la acusación, y además de definirse como víctima de “lawfare”, aseguró que todas las investigaciones se hicieron en el marco de asistencia a la Justicia, en el caso de personas involucradas en causas judiciales. “Otra cosa es decir ‘vamos a hacer el perfilamiento de determinada persona’ y buscar información de sus cuentas, de sus propiedades, eso es ilegal. Y negamos rotundamente ese tipo de actividades”, sostuvo.

De la política al mundo empresario

En el listado de 661 nombres, hay figuras relevantes de la política, como el ex gobernador Antonio Bonfatti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el diputado nacional Roberto Mirabella, y los diputados provinciales Paco Garibaldi, Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro. Pero también varios integrantes del propio gobierno santafesino: desde el presidente del directorio de la EPE, Mauricio Caussi hasta funcionarios de tercera línea del Ministerio de Seguridad, pasando por el ex titular de Asuntos Penitenciarios Jorge Bortolozzi (hoy secretario de Seguridad Pública).

También se incluyen importantes referentes del sistema judicial. Se puede visualizar el nombre de los fiscales Matías Edery, Adrián Spelta, Aquiles Balbi y Gabriela Lema, así como también del juez federal Marcelo Bailaque y la ex magistrada Laura Cosidoy. Está asimismo la jefa de la Policía Emilce Chimenti.

Varios abogados penalistas están en la nómina. Entre ellos el defensor de Luis Peiti, Luis Rossini, y el de varios integrantes de la banda Los Monos, Carlos Varela. También sus colegas Gustavo Feldman, Jorge Bedouret y Paul Krupnic.

De Sunchales

En el extenso listado, se puede observar al precandidato a concejal por el socialismo sunchalense en las PASO 2021, Daniel Bernini. Ex director de la Agencia Municipal de Seguridad Vial y Ciudadana en la gestión anterior del Intendente Gonzalo Toselli, probablemente el interés de "espiarlo" por parte del ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, provenga de su participación en los gobiernos provinciales de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, donde se desempeñó como coordinador de Seguridad del Nodo 2 y delegado de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. También se menciona a su hermano, Andrés Bernini, familiar del ex funcionario.

En la lista de 661 posibles víctimas aparecen también integrantes de empresas, empresarios y profesionales de diversas actividades con negocios en la provincia. Se encuentran mencionados SanCor CUL y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., empresa perteneciente al Grupo Sancor Seguros.

Referido: El Litoral de Santa Fe