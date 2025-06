Esta mañana en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal se llevó a cabo la audiencia de cesura, en donde el Juez Nicolás Stegmayer resolvió una pena de 4 años de prisión para el imputado Rubén Alberto Ulrich, el productor agropecuario que en enero de 2023 asesinó con un arma al policía Franco López en la localidad de Monigotes. López era el amante de su ex esposa y todo lo que sucedió ese día fue juzgado hace dos semanas atrás

Este juicio tuvo la particularidad que un jurado popular era el que debía decidir si el acusado era culpable o no por el homicidio. Por unanimidad, las 12 personas consideraron que Ulrich actuó bajo emoción violenta, entre otros delitos, como lesiones leves no intencionales, tenencia ilegal de arma de uso civil y daño calificado.

Por su parte, las fiscales Silvina Verney y Hemilce Fissore habían pedido prisión perpetua en un primer momento y hoy solicitaron 6 años. Sin embargo, sus abogados defensores, Claudio Torres del Sel y Federico Scarinci, consiguieron una pena mucho menor para su representado, planteando que su cliente actuó impulsado por una emoción violenta y sin saber a qué apuntaba al disparar desde una ventana.

Vale aclarar que Ulrich estuvo preso durante 2 años y 5 meses, debería volver a la cárcel para cumplir 1 año y medio de prisión ya que esperó esta audiencia en libertad y continuará así hasta que el fallo sea el definitivo.

Descontento de la defensa

Tras conocerse la sentencia, el Dr. Torres del Sel habló al respecto con los medios. El abogado aclaró que habían solicitado una pena máxima de 3 años y se mostró en desacuerdo con el resultado de la audiencia de cesura.

"El juez fijó 4 años, una opinión muy particular, entiendo que es torcer la voluntad del jurado, no estoy para nada de acuerdo con la pena que se le impuso a Ulrich. La justicia, en definitiva, retoma una postura que no es lo que vimos todos en el debate y busca darle lo que ellos consideran que es justo y no lo que la gente considera que es justo".

Después de esto, hay una nueva instancia de apelación y ese es el siguiente paso de la defensa. "Una vez que conozcamos los fundamentos del juez tenemos 10 días para apelar. Iremos a la Cámara de Apelaciones y trataremos de bajar el monto de la pena porque en este estado Ulrich tendría que cumplir 3 meses más para poder gozar de la libertad condicional. Va a continuar en libertad hasta que haya un fallo firme y definitivo".

El homicidio

El crimen ocurrió la madrugada del 17 de enero de 2023 cuando Ulrrich llegó a la casa de su ex pareja en la zona rural de Monigotes y encontró allí el auto de López. Un subinspector de la policía de 40 años, oriundo de Tostado que trabajaba en la Unidad Regional XII de San Cristóbal.

El agresor efectuó un disparo con una escopeta que causó graves lesiones al policía, quien fue trasladado a un hospital de Rafaela donde falleció días después tras ser sometido a una cirugía. En tanto que Jésica L., ex pareja de Ullrich y también integrante de la fuerza policial, resultó con una herida leve por al ser alcanzada por un perdigón.