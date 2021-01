Santa Fe Alesso: "A los que opinan sin saber los mandaría a dar clases a una escuela con problemas edilicios"

“A los que opinan sin saber los mandaría a dar cuatro horas de clases a una escuela con problemas edilicios y transporte. Pero todos los días, no uno solo para sacarse la foto”, lanzó y pidió: “Que opinen los que saben, una cosa es hacer aportes y otra es opinar sin saber”, sostuvo Alesso en contacto con Radiópolis (Radio 2) en relación al regreso a la presencialidad.

Y agregó: “No es lo mismo una escuela que una colonia, no hay monitoreo si los chicos se han contagiado o no, están ahí por un tiempo determinado, en grupos que rotan. No tiene punto de comparación. La escuela no es un club ni una cervecería, lo siento por la gente que cree que todo es lo mismo”.

"Primero tenemos que tener paritarias. Se está analizando la vacunación. El 5 de febrero, en la primera reunión, hablaremos de lo salarial y sobre condiciones de infraestructura de las escuelas", sostuvo la secretaria general. “Burbujas cuidadas han permitido que no haya contagios, hay que ver cómo es el plan del Ministerio de Educación. Algunas escuelas han instrumentado los espacios abiertos y una limpieza constante del aula”, comentó sobre algunas experiencias favorables.

Si bien admitió que todas las escuelas recibieron a fin de año fondos para comprar insumos sanitarios de prevención contra el Covid-19, la dirigente insistió en que existen algunos factores no resueltos que siguen haciéndole ruido: “Nadie habla del aumento de casos. Tostado, por ejemplo, volvió a fase 1, hay localidades que tienen una meseta alta y en otros hay crecimientos importantes, entonces hay que seguir los números semana a semana y garantizar la vacunación lo antes posible”, señaló.