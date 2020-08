Directores de establecimientos de nivel secundario de la región manifestaron su preocupación al Ministerio de Educación provincial

A continuación, trascribimos íntegramente la nota:

"Subsecretario de Educación Secundaria Prof. Gregorio Vietto

Sres Supervisores Regional III de Educación - Rafaela



“Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me

convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada” .

(Paulo Freire)

Nos dirigimos a Uds., después de escuchar en reiteradas reuniones los reclamos

de los docentes de las instituciones que dirigimos, a fin de expresar algunas de nuestras

percepciones en relación con esta etapa tan particular que atravesamos en las escuelas

debido al aislamiento, social, preventivo y obligatorio que nos ha llevado a una forma

totalmente inédita de trabajo mediatizada forzadamente por la tecnología desde casi el

comienzo del Ciclo Lectivo 2020.

En primer lugar expresamos nuestra preocupación con relación a algunas

cuestiones tales como:

● La desvalorización o deterioro de los roles de Supervisores y Directores a causa

de la incertidumbre que se genera en torno a las directivas emanadas del

Ministerio.

● La falta de claridad en cuanto a los objetivos de la política educativa provincial.

● La verticalidad de las decisiones desconociendo las voces de los agentes que

están en el territorio.

● La responsabilidad que se le adjudica al Equipo Directivo y a los Supervisores

(RM 216/20) respecto a la permanencia de estudiantes en las escuelas, dado que

hacemos todo lo posible para lograrlo, pero en estos tiempos de pandemia -más

que nunca- la institución educativa se ve atravesada e interpelada por múltiples

factores no escolares que la trascienden.

● La disposición de promover estudiantes con 4 (cuatro) espacios no aprobados al

año subsiguiente (RM 223/20), situación que desvalorizó los exámenes de

febrero, la cual consideramos que no beneficia pedagógicamente la trayectoria

del estudiante (que tanto resguardamos), complica el acompañamiento de las

mismas por parte de los docentes y, consideramos, no representa una acción

fundamental en este tiempo donde existen otras urgencias educativas.

● La falta de precisión en cuanto a las fechas de mesas examinadoras del turno de

julio que fueron postergadas para después del receso escolar, las cuales estaban

previstas en el calendario y para las que se hubiera podido plantear la misma

metodología que para las mesas para completar curso del mes de mayo.

● La multiplicidad y profusión de Circulares emitidas desde el Ministerio,

Subsecretaría de Educación Secundaria y Supervisión, que suelen llegar en

horarios extraescolares y/o en días no laborables o feriados, y en las que se

solicita elevar información y/o llevar a cabo acciones con carácter de urgencia,

muchas veces contradictorias y/o confusas.

● La multiplicidad de canales por los que circula la información. Consideramos que,

contando los establecimientos educativos con correos oficiales, la misma debería

centralizarse y circular única y exclusivamente a través de ese medio. Sumamos

la preocupación o incertidumbre de que no todos los directores reciben la

información que muchas veces se cita y deben organizarse para rastrear el

material faltante.

● La aparente improvisación en esta etapa que han denominado “Capacitación para

el regreso a las Aulas” (tema que no nos parece menor), en la que se sometió a

análisis el Protocolo de la Res CFE N°364/20 y que vuelve a repetirse en la

autocapacitación tomada desde el INFoD esta semana, la lectura de material

pedagógico, muy interesante - pero sin objetivos o actividades prediseñadas y las

indicaciones tardías de análisis y comprensión propuestas en la Circular N° 16/20

(emitida y enviada el jueves 06/08/2020 a las 21:40 hs, para ser abordadas entre

el viernes 07 y el lunes 10).

● La sobrecarga laboral en horario extendido para dar respuesta a todos los

docentes y estudiantes, por la dinámica que implica la virtualidad y que,

deducimos, involucraría la bimodalidad.

● Los requisitos necesarios para volver a clases en condiciones seguras que no se

pueden garantizar en todas las escuelas (por cuestiones de infraestructura). Esto

constituye un grave problema, ya que la responsabilidad recae una vez más, en

gran parte, sobre el equipo directivo.

● Las cuestiones personales, familiares y económicas que afectan a todos los

miembros de la comunidad educativa. En cuanto a este tema, apreciamos que no

se suple con las ofertas de sumas fijas que se nos ofrecen y que han llevado a un

apagón justo, en el momento de la capacitación.

● La continuidad pedagógica a partir del 19 de agosto, con respecto a la cual aún

no hemos acordado y no se nos han indicado acciones a seguir.

A raíz de lo expuesto precedentemente, deseamos manifestar nuestra voluntad

de trabajar, como lo hemos hecho desde el comienzo del aislamiento social preventivo,

pero a partir de comunicaciones claras y consensuadas, para lo cual ofrecemos algunas

alternativas como las siguientes:

● Las opiniones de Supervisores y Directivos (que somos los que conocemos las

realidades territoriales) deberían ser tenidas en cuenta y valorizadas a la hora de

tomar las decisiones. Ofrecemos participar de mesas de trabajo y/o compartir

encuentros virtuales para que, a través del trabajo propositivo, podamos lograr

consensos aplicables a realidades situadas, revalorizando el saber pedagógico de

los actores, protegiendo el vínculo estudiantes/escuelas (con el objetivo de

minimizar desgranamientos) y poniendo en valor el trabajo de los docentes que,

con sus dispositivos, conectividad y profesionalismo, han dado muestra de una

gran flexibilización, organización y amplia capacidad de adaptación a la

emergencia de una situación inédita, ante la cual continúan manifestando

predisposición, voluntad y deseos de superación, en pos de continuar

garantizando el derecho a la educación de todos estudiantes.

● La comunicación Ministerio/Escuela debe usar canales oficiales claros (correo

oficial, Web del Ministerio) para que la información llegue a todas las escuelas de

igual manera y para que todos los actores del Sistema Educativo sepamos dónde

y cómo consultar.

● Las Resoluciones y Circulares deberían realizarse con el tiempo necesario para

ser analizadas y aplicadas como corresponde en los grupos de trabajo escolares.

● Las escuelas pretendemos formar jóvenes con capacidad crítica (que sepan

interpretar y resolver problemáticas), ciudadanos pensantes, comprometidos

socialmente, con valores democráticos de participación, libertad, respeto a los

derechos humanos, tal como lo establece la Ley 26.206; por ello creemos

fundamental que se habiliten espacios para reflexionar, transformar y construir

colectivamente las formas de hacer escuela.

● Las fechas de exámenes que quedaron pendientes deberían definirse en función

de las prioridades de los estudiantes y, en ese sentido, también estamos

dispuestos a opinar y/o escuchar sugerencias para generar decisiones claras para

todas las Escuelas.

● Los relevamientos de edificios escolares deben ser tomados en cuenta con

seriedad en el momento del posible regreso a clases, debido a que muchas

escuelas no cuentan con los elementos que exige el protocolo (agua potable, por

ejemplo). La información ya relevada por el Ministerio y las decisiones al respecto

(cantidad de alumnos por aula, por ejemplo) deben conocerse con la anticipación

suficiente para que el regreso a la presencialidad pueda darse de manera

planificada y ordenada y sea posible informar con claridad y certeza a los

alumnos y sus familias.

● Continuar trabajando en forma virtual, hasta que se garantice la presencialidad,

de la forma en que cada escuela lo tuvo planteado en la primera etapa del ciclo

escolar, considerando que casi el 50% de los docentes podría solicitar licencia,

según la última consulta realizada (en caso de volver a la presencialidad).

● Las cuestiones económicas y reclamos de calidad laboral deben ser resueltas

por las vías correspondientes (ámbito de paritarias democráticas), protegiendo los

derechos de todos los trabajadores de la Educación (bregamos por una

remuneración justa y por condiciones de trabajo dignas, en horario y condiciones

de salud).

Conociendo la complejidad del contexto actual y ofreciendo nuestro apoyo con

todo el respeto que sentimos por nuestra vocación, LA EDUCACIÓN, demostrada a

través de nuestras carreras docentes, deseamos reforzar lo que sentimos: QUEREMOS

TRABAJAR CON EL PROFESIONALISMO DE SIEMPRE, EN CONDICIONES

DIGNAS, CON DIRECTIVAS CLARAS Y CON LOS TIEMPOS NECESARIOS.

Agradeciendo su disposición para escucharnos, aprovechamos la ocasión para

saludarlo respetuosa y cordialmente.





Prof. Lorena Arcarás DNI 23429986 Directora E.E.S.O. N° 703 “Dr. René Favaloro”,

Presidente Roca.

Prof. Carina Radilov Chirov DNI 22636432 Directora EESO N° 445 "Carlos Steigleder",

Sunchales.

Prof. Elvio Martín Samudio DNI 22151273 Vicedirector E.E.S.O. N° 445 "C. Steigleder",

Sunchales.

Prof. María Alejandra Hang, DNI 17693596, Directora E.E.S.O. Nº 252 “General San

Martín”, Vila.

Prof. Shirley Díaz DNI 17099653 Directora EESOPI N° 8095 “Santa Clara”, Santa Clara

de Saguier.

Dra. Sandra Suarez DNI 25860170 - Rep. Legal EESOPI Nº 8095 “SANTA CLARA”,

Santa Clara de Saguier.

Prof. Cecilia Grana DNI 23.080.864 Directora E.E.S.O N° 709 Sunchales.

Prof. Claudia Adamis DNI 17781471 Directora E.E.S.O. N°414 Angélica.

Prof. Maricel Mangini. DNI 21417515. Coordinadora N.R.E.S.O N° 2252, San Antonio.

Prof. Patricia Bruno, DNI 16554439, Directora E.E.S.O. N° 247 “Mariano Moreno” de

Colonia Aldao, N.R.E.S.O. N° 2247 de Colonia Tacurales y N.R.E.S.O. N° 3247 de zona

rural Sunchales.

Ing. Agrónomo Guillermo Pedro Fraire DNI 17.472.195 Representante Legal EESOPI Nº

3023 “SAN JOSÉ DE CALASANZ” - Ramona

Prof. Daniel Wenetz DNI 20.091.333 Director EESOPI Nº 3023 “SAN JOSÉ DE

CALASANZ” - Ramona.

Prof. Marisa Bellocchio DNI 20.546.054 Directora E.E.S.O. N° 704 Villa San José.

Prof. Gerardo Werger DNI 23004899 Director E.E.T.P. N° 279 “Tte. Benjamín Matienzo

Sunchales.

Prof. Martín Sánchez- DNI 22399081 Director E.E.S.O N° 705 Eusebia.

Horacio Savino DNI 17915206 Director EETP N 292. San Vicente.

Juan Carlos Jalit DNI 12866449 Director EESO N 302 - Clucellas

Prof. Cyntia Furio. DNI 25966093 Directora EESO N°428 Luisa Raimondi de Barreiro-

Rafaela.

Prof. José Giuliano Albo DNI 23.577.798 Director EESO N° 526 “Paulo Freire”

Josefina.

Prof. Patricia Gullino DNI 26.972.906 Vicedirectora NRESO N°1526 “Dr. Manuel Láinez”

Josefina.

Prof. María del Carmen Gorosito DNI 17593021 Directora EESO N° 357 Sarmiento.

Prof. Rosana del Carmen Schwab DNI 26624058 Directora EESO N° 700 Nuevo Torino.

Prof Betemps, María Silvina. DNI 20778576 Directora EESO N 698 Las Tunas

Prof. María Verónica Ercole - DNI 22166191 - Coordinadora N.R.E.S.O. N°3247 “Pje. El

Fortín” - Zona Rural Sunchales.

Dr. Virgilio Jiménez Grotter - DNI 23080652 - Rep. Legal EESOPI N° 8118 "Pedro L.

Funes" - San Vicente, EESOPI N° 8091 "José Manuel Estrada" - Suardi, ISPI N° 4050

"Monseñor Zazpe"- Suardi, EPI N°1141 "Santa MARTA"- Aldao, EESOPI N° 3022

"SETAC" - Tacural, Jardín de infantes N° 1201 "NTRA. SRA. DE FÁTIMA" - Tacural y

Jardín de infantes N° 1213 " SAN CARLOS" - Sunchales.