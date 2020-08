Convocatoria Programa Jóvenes Abogados

El Programa Jóvenes Abogados CTD es fruto de un convenio firmado entre el Colegio de Abogados de Rafaela y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, tendiente a colaborar en el funcionamiento de los Centros Territoriales de Denuncias.

El receptor deberá desarrollar una jornada de seis horas diarias de labor en el CTD, de lunes a viernes, en horario matutino (de 8 a 14 hs) o vespertino (de 14 a 20 hs), por un término de 12 meses.

LA SELECCIÓN SE ENCUENTRA A CARGO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

• Abogada/o, con matrícula vigente, inscripto en el Colegio de Abogados de la 5º Circ. Judicial, con 5 años como máximo de matriculación a la fecha de la preselección.

• Edad entre 24 y 35 años.

• No registrar sanciones disciplinarias en el Tribunal de Ética.

• No estar realizando ninguna pasantía o voluntariado en el Colegio de Abogados.

• Conocimiento en aplicaciones informáticas de oficina (planilla de cálculo, programas de gestión, etc.).

• Acreditación de antecedentes laborales, académicos y de investigación.

REQUISITOS PREFERENTES:

• Experiencia comprobable o cursos realizados en administración y/o atención al ciudadano.

• Inscripción en AFIP del interesado.

• Residir en la localidad del cargo para el que se postula.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:

El postulante deberá enviar su currículum vitae en formato PDF al correo electrónico de la institución ([email protected]) DESDE EL 10/08 HASTA EL 14/08/2020, INCLUSIVE.

IMPORTANTE: RECORDAR INDICAR LA LOCALIDAD PARA LA QUE SE POSTULA.