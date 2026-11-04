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Empresas santafesinas pueden solicitar desde este mes hasta $15 millones mensuales de devolución de Ingresos Brutos

La Administración Provincial de Impuestos (API) amplió de $10 millones a $15 millones el monto máximo mensual que las empresas pueden solicitar como devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos.
Provincia04/11/2026 07:20 Gobierno de la provincia de Santa Fe

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El Gobierno de Santa Fe, a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), amplió de $ 10 millones a $ 15 millones el monto máximo mensual que los contribuyentes pueden solicitar como devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos. La medida, establecida mediante la Resolución Nº 213/2026, rige desde este mes y permite a las empresas recuperar mayores montos de dinero a través de un trámite completamente digital.

La devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos fue implementada en abril de 2025 por el Gobierno Provincial, en respuesta a una demanda histórica de los sectores productivos santafesinos. La herramienta permite a los contribuyentes recuperar directamente en sus cuentas bancarias los fondos acumulados a su favor, mediante un procedimiento sencillo y digital.

Desde su puesta en marcha, la Provincia ya reintegró $ 11.438 millones a 3.619 contribuyentes. En los primeros diez meses de 2026, las devoluciones alcanzaron los $ 7.923 millones, beneficiando a 2.259 contribuyentes santafesinos. Solo durante octubre, 216 contribuyentes recibieron reintegros por un total de $ 785 millones.

“El incremento de las devoluciones responde a varios factores: los cambios implementados para permitir que contribuyentes clasificados en Riesgo Fiscal 1, 2 o 3 también puedan solicitar el reintegro; el aumento progresivo de los montos máximos habilitados; y el mayor conocimiento y aceptación que fue adquiriendo esta herramienta con el correr de los meses”, destacó el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez.

Ampliación de montos y trámite digital

La Resolución Nº 213/2026 de la Administración Provincial de Impuestos establece los criterios que deben cumplir los contribuyentes para acceder a la devolución y eleva a $ 15 millones el monto máximo que puede solicitarse mensualmente.

El trámite continúa realizándose de manera completamente digital, a través del sitio web www.santafe.gob.ar/api, o del portal de trámites de la Provincia de Santa Fe, sin necesidad de concurrir a una oficina de atención presencial.

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