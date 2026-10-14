El papa León XIV fue operado por un cáncer de pulmón: Qué se sabe sobre su diagnóstico y el viaje a Argentina

El papa León XIV fue operado este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Tras la intervención, el Vaticano confirmó que el examen histológico del tejido extirpado identificó un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

Según los comunicados de la Santa Sede, la operación concluyó con éxito y sin complicaciones. El Pontífice permanecerá internado durante el posoperatorio, mientras se espera nueva información sobre su evolución.

El diagnóstico también genera interrogantes sobre su agenda internacional y el viaje previsto a Argentina. Hasta el momento, no se informó oficialmente si la intervención modificará esos planes.

Qué se sabe sobre la operación del papa León XIV

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este martes que León XIV fue sometido a una cirugía que consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video.

“La intervención ha concluido con éxito, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, señaló el primer comunicado oficial.

Posteriormente, el Vaticano difundió un segundo parte médico en el que confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. “El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios”, indicó.

La Santa Sede también precisó que el Papa permaneció unas 3 horas en el quirófano, aunque la intervención propiamente dicha duró alrededor de 90 minutos. Según el comunicado, la cirugía concluyó sin complicaciones.

El Pontífice permanecerá internado para recibir atención posoperatoria y controlar su evolución. Por ahora, no se difundieron detalles suficientes para establecer si necesitará otros tratamientos.

Qué es un adenocarcinoma pulmonar

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón. Forma parte del grupo de cánceres de pulmón de células no pequeñas y puede aparecer tanto en personas fumadoras como en quienes nunca fumaron.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el diagnóstico y el tratamiento dependen de las características del tumor y de su extensión. Para determinar la conducta médica pueden ser necesarios estudios adicionales, incluidos análisis moleculares en determinados casos.

En el caso de León XIV, la información difundida confirma el diagnóstico y la realización de la cirugía, pero no permite determinar por sí sola si la extirpación será suficiente o si se necesitará un tratamiento adicional. Para establecerlo, el equipo médico debe evaluar los resultados clínicos y anatomopatológicos, así como la extensión de la enfermedad.

Cuáles son los síntomas y los factores de riesgo

El cáncer de pulmón puede no producir síntomas en sus primeras etapas. Cuando aparecen, algunos de los más frecuentes son la tos persistente o que empeora, la presencia de sangre al toser, el dolor en el pecho, la falta de aire, la ronquera, el cansancio y la pérdida de peso sin causa aparente.

El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo, aunque la enfermedad también puede aparecer en personas que nunca fumaron. Otros factores asociados son la exposición al humo de segunda mano, la contaminación del aire, el radón y determinadas sustancias presentes en ambientes laborales, como el amianto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de pulmón se encuentra entre los tipos de cáncer más diagnosticados del mundo y es la principal causa de muerte por cáncer a nivel global.