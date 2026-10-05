Elecciones en Brasil 2026: Las claves de los resultados de la primera vuelta de cara al balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula

Brasil tendrá segunda vuelta para elegir presidente. El senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL) fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones generales celebradas este domingo 4 de octubre y competirá con el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) el próximo 25 de octubre.

Con el 99,99% de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtuvo 56.104.268 votos, el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió 53.876.617 votos, el 45,16%. La diferencia fue de 2.227.651 votos y 1,87 puntos porcentuales, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Estas son las principales claves de los resultados.

1. Flávio Bolsonaro quedó primero, pero habrá balotaje

Ninguno de los candidatos alcanzó más del 50% de los votos válidos, por lo que habrá segunda vuelta. La elección presidencial se definirá el domingo 25 de octubre entre Flávio Bolsonaro y Lula.

El TSE informó que Flávio obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula el 45,16%. Los demás candidatos quedaron fuera de la segunda vuelta.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, es abogado, ex diputado estadual y actual senador por Río de Janeiro. Nacido en Resende (Río de Janeiro), se presenta por primera vez al cargo y tiene como candidato a vicepresidente al diputado federal Alfredo Gaspar (PL), de 56 años. Es hijo de Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por 5 delitos (incluido liderar una organización criminal que intentó un golpe de Estado en 2023).

Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, nació en Garanhuns (Pernambuco). Fue presidente de la República entre 2003 y 2010 y actualmente ejerce su tercer mandato (2023-2026). Candidato a la reelección, tiene como candidato a vicepresidente al médico y ex gobernador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), de 73 años.

2. Los dos candidatos concentraron más del 90% de los votos

La primera vuelta tuvo 13 candidatos presidenciales, pero la elección quedó concentrada en Flávio Bolsonaro y Lula. Entre ambos reunieron 92,19% de los votos válidos.

El tercer lugar fue para Augusto Cury (Avante), con 3.447.885 votos, el 2,89%. El cuarto fue Renan Santos (Missão), con 2.675.584 votos, el 2,25%, y quinto quedó Ronaldo Caiado (PSD), con 2,18%, según los datos de la Justicia Electoral.

La diferencia entre Flávio y Lula fue de menos de 2 puntos porcentuales, aunque el candidato del PL obtuvo más de 2,2 millones de votos adicionales.

El resultado presidencial mostró diferencias importantes entre las distintas regiones de Brasil. En São Paulo, el estado con mayor cantidad de electores, Flávio Bolsonaro consiguió una ventaja sobre Lula. También obtuvo una diferencia favorable en Río de Janeiro, su estado de origen político y donde es senador.

3. Más de 33 millones de electores no fueron a votar

La abstención fue de 21,08% en la primera vuelta: unos 33,4 millones de electores no concurrieron a las urnas. El nivel de participación fue de 78,92%, según los datos de la Justicia Electoral.

Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), se trata de la mayor abstención en una primera vuelta presidencial desde 1998, cuando había alcanzado el 21,5%. En 2022, la abstención en la primera vuelta había sido del 20,95%.

El dato adquiere relevancia de cara al balotaje porque habrá que volver a movilizar a los electores que no participaron en la primera vuelta. El presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, dijo que la Justicia Electoral buscará reducir la abstención el 25 de octubre.

Además, hubo 2.300.781 votos en blanco (1,84%) y 3.674.149 votos nulos (2,93%). Los votos válidos fueron 125.272.513.

4. También se renovó parte del Senado

Además de presidente, los brasileños eligieron este domingo 54 de los 81 senadores, equivalentes a dos tercios del Senado, y los 513 diputados federales. Los senadores tendrán mandatos de ocho años, desde el 1° de febrero de 2027 hasta el 31 de enero de 2035.

El Partido Liberal (PL), la fuerza de Flávio Bolsonaro y de su padre, Jair Bolsonaro, obtuvo 19 de las 54 bancas en disputa. Con los 9 senadores que ya tenía y que no terminaban su mandato este año, el partido tendrá 28 de los 81 escaños del Senado a partir de 2027.

Entre los senadores electos por el PL están Michelle Bolsonaro y Bia Kicis, por el Distrito Federal; Carlos Bolsonaro y Carol de Toni, por Santa Catarina; Carlos Portinho y Carlos Jordy, por Río de Janeiro; Gustavo Gayer, por Goiás; Filipe Barros, por Paraná; y Sanderson, por Río Grande do Sul.

El PT, el partido de Lula, consiguió 9 de las bancas renovadas. Entre los electos están Rui Costa y Jaques Wagner, por Bahía; Luizianne Lins, por Ceará; Marília Campos, por Minas Gerais; Humberto Costa, por Pernambuco; Rogério Carvalho, por Sergipe; y Samanda de Lula, por Río Grande do Norte.

5. Javier Milei felicitó a Bolsonaro

Después de conocerse el resultado, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que felicitó a Flávio Bolsonaro por la elección y lo calificó como su “querido amigo”. En el mismo mensaje se refirió a Lula como “comunista” y sostuvo que esperaba que Argentina y Brasil pudieran trabajar juntos como “socios comerciales, culturales y políticos”.

Durante la jornada, además, Milei publicó distintos mensajes en apoyo al candidato del PL, entre ellos fotografías junto a Flávio y al ex presidente Jair Bolsonaro.

El respaldo a Bolsonaro se produce después de varios meses de tensión entre el Gobierno argentino y la administración de Lula. En julio, el Gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires luego de declaraciones de Milei durante una visita a Brasil en las que criticó al presidente brasileño