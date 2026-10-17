León XIV recibió el alta en el Gemelli de Roma y volverá al Vaticano

El papa León XIV recibió el alta este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue intervenido quirúrgicamente por un adenocarcinoma pulmonar, y regresará al Vaticano.

Según detallaron desde la Santa Sede, la decisión se tomó luego de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante la mañana.

"Los médicos han dado de alta a León XIV basándose en los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y una evaluación de su estado clínico. Mañana, domingo 18 de octubre, rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Vaticano", informó a través de un comunicado el sitio Vatican News.

León XIV, de 71 años, fue operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

El Santo Padre mostró una evolución favorable. Retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria. Además, celebró una misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades de trabajo.

Los estudios médicos complementarios permitirán determinar las características del tumor y evaluar si será necesario realizar tratamientos adicionales.

Luego del alta, el pontífice regresará al Vaticano. Según lo informado por la oficina de prensa oficial, el Sumo Pontífice tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos papales, en lo que será su primera aparición pública después de la intervención.

Agencia NA