SanCor Salud estrenó Más allá del diálogo, un podcast creado junto a su Fundación





SanCor Salud y su Fundación lanzaron Más allá del diálogo, un podcast que propone conversaciones en torno a temas que atraviesan la vida cotidiana y que invitan a detenerse, hacerse preguntas y abrir nuevas miradas. El primer episodio, ¿A dónde se va la imaginación cuando crecemos?, ya se encuentra disponible en Spotify y YouTube.

Con Eugenia Zicavo como host, el ciclo comenzó con una conversación junto a Fernando de Vedia, autor de más de 100 libros infantiles y para adolescentes, entre ellos Paco del Tomate, Marvin Marbles y Escuelita de campeones.

A lo largo del encuentro, ambos recorrieron el lugar que ocupan la imaginación, la lectura y el juego a medida que crecemos. A partir de la pregunta que da título al episodio, De Vedia reflexionó sobre la importancia de conservar la capacidad de imaginar y de encontrar espacios para la creatividad, la curiosidad y el disfrute en distintas etapas de la vida.

El escritor destacó el vínculo entre lectura, imaginación y bienestar.

“La lectura te ayuda a desarrollar la imaginación, que es muy importante en la sociedad en la que vivimos porque los adultos la hemos perdido un poquito. Todos nacemos creativos, todos tenemos un niño interior creativo que nos mantiene vivos, activos, con ganas de hacer cosas, de encarar distintos caminos. A medida que vamos creciendo, con las preocupaciones, las urgencias, el estrés, lo vamos aplastando y dejando más chiquito, hasta que se inmoviliza”, explicó Fernando de Vedia.

En ese sentido, el escritor también destacó el vínculo entre lectura, imaginación y bienestar, y señaló: “Para despertar a ese niño interior, creo que la lectura es imbatible contra otras posibilidades”.

Una experiencia en directo en un espacio de inclusión

Con Eugenia Zicavo como host, el ciclo comenzó con una conversación junto a Fernando de Vedia, autor de más de 100 libros infantiles y para adolescentes.

Más allá de la conversación, el estreno se planteó como una experiencia para compartir en vivo. Mientras Eugenia Zicavo y Fernando de Vedia grababan el episodio, periodistas, representantes de empresas y alianzas estratégicas invitados pudieron seguir el encuentro y participar de distintas propuestas vinculadas con el espíritu de la charla, pensadas para recuperar, desde el juego y la creatividad, algo de ese universo que muchas veces queda relegado cuando crecemos.

El encuentro tuvo lugar en Casa Humana Café, un espacio de la Fundación Alma Humana que funciona también como lugar de práctica de su escuela de cafetería y destina sus ganancias a sostener los proyectos de la Fundación.

La elección de Casa Humana acompaña el espíritu de Más allá del diálogo: generar un punto de encuentro donde distintas personas puedan compartir una experiencia, participar y vincularse desde un lugar cercano y genuino.

Conversaciones que resuenan

Con Más allá del diálogo, SanCor Salud y su Fundación buscan abrir un espacio para conversar sobre aquellas dimensiones del bienestar que exceden lo estrictamente individual y que también tienen que ver con la cultura, los vínculos, la creatividad, la inclusión y la posibilidad de encontrarnos con otros.

La iniciativa se inscribe en una mirada de inversión social que busca generar experiencias y contenidos capaces de aportar valor a la comunidad, en línea con el propósito de SanCor Salud de promover el bienestar en sus distintas dimensiones.

Escuchá el primer episodio en Spotify

Mirá el primer episodio en YouTube