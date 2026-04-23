Las claves de la quiebra de SanCor: Las preguntas urgentes y un mensaje para el futuro que deja la sentencia

¿Cómo y por qué se llegó a la quiebra de SanCor?

La cooperativa se presentó voluntariamente en concurso preventivo en febrero de 2025 para intentar acordar con sus acreedores. Sin embargo, durante ese año la situación empeoró drásticamente: se acumularon más de cinco meses de salarios impagos, además de deudas con proveedores y organismos fiscales.

Finalmente, en abril de 2026, el propio Consejo de Administración de SanCor admitió formalmente que no podía cumplir con sus deudas ni presentar una propuesta viable, solicitando su propia quiebra.

¿Por qué no se aplicó un procedimiento de "salvataje" (cramdown)?

El juez Marcelo Germán Gelcich analizó la posibilidad de que un tercero tomara el control de la empresa (mecanismo del art. 48 LCQ), pero lo descartó por dos motivos estructurales:

Impedimento legal : Al ser una cooperativa, su forma jurídica no permite que un tercero externo adquiera "cuotas sociales" como si fuera una sociedad anónima.

: Al ser una cooperativa, su forma jurídica no permite que un tercero externo adquiera "cuotas sociales" como si fuera una sociedad anónima. Inviabilidad económica: La deuda supera por mucho el valor de los activos y la empresa ya no procesa volúmenes significativos de leche propia, lo que significa que no hay una unidad rescatable bajo el modelo actual.

SanCor admitió que no estaba en condiciones de afrontar su deuda.

¿Qué significa la "continuación de la explotación" de SanCor?

La quiebra no implica el cierre inmediato. El juez ordenó que las plantas operativas sigan funcionando transitoriamente para proteger los 914 puestos de trabajo restantes y para vender la empresa en marcha, dado que una planta operativa tiene un valor de mercado muy superior a una maquinaria parada.

¿A cuánto asciende la deuda real?

El pasivo es crítico y crece a un ritmo de $3.000 millones mensuales. Al momento de la sentencia, los rubros principales son:

Salarios adeudados: $12.788 millones.

Deudas comerciales: $13.313 millones.

Deuda concursal en dólares: Más de USD 86 millones.

¿Qué pasa ahora con SanCor?

Tras la declaración de quiebra, se inicia una etapa de liquidación organizada que busca proteger el valor de la empresa. Los puntos principales son:

Los bienes de SanCor son incautados por los síndicos (los administradores del proceso de quiebra), y deben ser conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta.

Se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación.

Los administradores del Consejo de SanCor (presidente Oscar Sapino y otros) deben colaborar con los síndicos.

Los acreedores tienen plazo hasta el 29 de mayo de 2026 para hacerlo.

Los trabajadores con sueldos adeudados tienen prioridad de cobro (son créditos "prontopagables").

El mensaje a la sociedad: el valor humano de la marca

En un apartado, el tribunal dirigió un mensaje a la comunidad destacando que el sustrato cooperativo de SanCor es hoy "prácticamente inexistente", señalando que las últimas gestiones operaron con aspiraciones empresarias pero sin el respaldo de los socios tamberos.

Sin embargo, el juez subrayó un punto fundamental para posibles compradores: el verdadero valor de SanCor no son sus máquinas, sino su gente. El magistrado resaltó que han sido los trabajadores, incluso postergando el sustento de sus propias familias al no cobrar salarios completos, quienes han sostenido la calidad de los productos y el prestigio de la marca en medio de la debacle.

El fallo advierte que, si bien una planta física puede reemplazarse rápido, reconstruir la organización humana y la capacidad técnica que hoy tiene el personal de SanCor sería una tarea casi imposible para un nuevo dueño.

Finalmente, el servicio de justicia se comprometió a gestionar esta etapa de liquidación con la mayor eficiencia para satisfacer el interés de los acreedores y preservar, en la medida de lo posible, la economía regional.