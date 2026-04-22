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Prevención Salud refuerza las señales de alerta emocional en el embarazo: Cuándo consultar a un profesional

La licenciada Guillermina Brunetto, de Prevención Salud, explicó cuáles son las principales señales de alerta emocional durante el embarazo y el puerperio, y brindó herramientas para acompañar y cuidar la salud mental perinatal.
SaludHace 1 día El Eco de Sunchales

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La salud mental durante el embarazo y el posparto es un aspecto clave del bienestar integral. En este marco, la licenciada Guillermina Brunetto, especialista en psicología y parte del equipo de Prevención Salud —la prepaga de Sancor Seguros—, brindó herramientas para reconocer señales de alerta y acompañar de manera adecuada esta etapa.

La salud mental perinatal abarca desde la preconcepción hasta los primeros años de vida del bebé. Se trata de un período atravesado por cambios físicos, emocionales y sociales que impactan tanto en la madre como en su entorno cercano. “Es un estado de equilibrio psicológico y emocional que permite el desarrollo personal y vincular en esta etapa”, explicó Brunetto.

Señales de alerta emocional: cuándo consultar

Durante el embarazo y el puerperio es esperable que aparezcan ciertos niveles de malestar. Sin embargo, existen indicadores que requieren atención profesional. Según Brunetto, es importante observar la intensidad y duración de los síntomas.

Entre las principales señales de alerta se destacan:

  • Fatiga persistente o falta de energía
  • Pérdida de interés en actividades cotidianas
  • Alteraciones del sueño o del apetito
  • Ansiedad, miedos intensos o episodios de pánico

“Sabemos que cerca del 20% de las mujeres pueden presentar síntomas de ansiedad o depresión en esta etapa. Por eso, ante la duda, siempre es recomendable consultar”, señaló la especialista.

Además, remarcó que los trastornos de salud mental perinatal son una de las principales complicaciones en el ámbito obstétrico, por lo que la detección temprana resulta fundamental.

Claves para acompañar la salud mental perinatal

El acompañamiento cumple un rol central en la prevención. Desde Prevención Salud destacan la importancia de una mirada integral que contemple factores biológicos, psicológicos y sociales.

Algunas recomendaciones clave incluyen:

  • Promover espacios de escucha y contención
  • Fomentar redes de apoyo con otras personas gestantes
  • Evitar suposiciones o estereotipos sobre el embarazo
  • Acompañar activamente desde el entorno familiar

Cada embarazo es único. No todas las mujeres lo viven de la misma manera, por eso es clave respetar las experiencias individuales y brindar apoyo”, indicó Brunetto.

También subrayó la importancia de incluir a la madre en el centro de la escena: “Muchas veces la atención se enfoca exclusivamente en el bebé, y es fundamental no dejar de lado el bienestar emocional de la mujer”.

Prevención Salud: acompañamiento y bienestar

Desde Prevención Salud, la prepaga de Sancor Seguros, impulsan espacios de concientización y acompañamiento para promover el bienestar integral. A través de profesionales especializados, se brinda orientación para transitar el embarazo y el posparto de manera saludable.

Para más información y contenidos sobre salud, se puede acceder a sus redes sociales en Instagram: @prevencionsalud.

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