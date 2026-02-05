Los Pumas secuestraron 350 kilos de carne sin documentación en Ruta 62

Foto: Guardia Rural Los Pumas

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial N°62, cuando los efectivos detuvieron una camioneta blanca con caja de madera, conducida por un hombre mayor de edad. Al inspeccionar el vehículo, constataron que trasladaba diversos cortes cárnicos de un animal vacuno, sin ningún tipo de documentación sanitaria ni habilitante.

Según manifestó el conductor, la carne estaría destinada a alimentación de perros, alegando que se encontraba en mal estado, versión que no evitó el accionar policial.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de dos ciudadanos mayores de edad, quienes fueron trasladados a la Sección N° 11 de Esperanza para continuar con las actuaciones correspondientes.

El fiscal de turno, una vez informado de lo sucedido, dispuso la confección de actas por infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino. Tras realizarse las planillas prontuariales, ambos involucrados recuperaron la libertad.

Interviene la Fiscalía de la jurisdicción correspondiente.