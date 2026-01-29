Detienen a un sujeto por el robo de la camioneta en Colonia Aldao

El miércoles 28 de enero, personal de PDI realizó dos allanamientos simultáneos en inmuebles de la vecina localidad. Se detuvo a un hombre de 29 años cuyas iniciales son L.D.R. y se recuperó la camioneta robada.
Detencion vehiculo robado Aldao 1

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante un exitoso procedimiento en el marco de una causa por hurto calificado y encubrimiento. La investigación, a cargo del fiscal Pedro Machado se originó a partir de un ilícito ocurrido el 21 de enero en Colonia Aldao, donde un vecino de dicha localidad denunció el robo de su camioneta. 

El Departamento Operativo Región V Distrito Sunchales llevó adelante diligencias investigativas, realizando relevamiento de cámaras de seguridad y análisis de antenas telefónicas.

Posteriormente, se efectuaron dos allanamientos simultáneos en domicilios de Colonia Aldao, ordenados por el juez, Dr. Nicolás Guillermo Stegmayer. En uno de ellos detuvieron a un hombre de 29 años cuyas iniciales son L.D.R., a quién se le atribuye la comisión de hurto calificado. También en su domicilio se secuestraron de prendas de vestir de interés para la causa y recuperaron la camioneta robada.

Cabe aclarar que durante un operativo de control vehicular llevado a cabo por personal de la 1° Zona de Inspección en la ciudad de Suardi, se logró hallar la camioneta robada, que se encontraba oculta entre las malezas. Al verificar los datos a través del sistema de emergencias 911, se confirmó que el rodado presentaba un pedido de secuestro activo, solicitado por la Comisaría 11ª de Colonia Aldao, perteneciente a la Unidad Regional V – Departamento Castellanos.

