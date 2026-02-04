Amsafé insiste: “No alcanza” y reclama reapertura de paritarias docentes

El sindicato Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) redobló su reclamo por la reapertura de la mesa paritaria y cuestionó la política salarial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, al advertir una fuerte pérdida del salario docente frente al aumento de los precios y la ausencia de una negociación colectiva efectiva.

Desde el gremio señalaron que aún no se formalizó una convocatoria que permita discutir una recomposición salarial integral, pese a que hace meses no existe un ámbito de negociación permanente entre las partes. En ese marco, Amsafé reclamó medidas que contemplen la recuperación del poder adquisitivo, cláusulas de actualización automática y la reapertura de la paritaria para evitar que los sueldos queden por debajo de los índices inflacionarios.

Según los representantes sindicales, la falta de avances en la negociación colectiva ha profundizado la pérdida salarial de los trabajadores de la educación pública, algo que el gremio atribuyó a la dilatación de la discusión y a propuestas consideradas insuficientes por parte del Ejecutivo provincial.

Amsafé planteó además que la ausencia de paritarias limita la posibilidad de abordar otras cuestiones laborales fundamentales, como condiciones de trabajo, estímulos y la situación de los jubilados docentes, cuyos aumentos se reciben con retrasos de hasta dos meses.

En respuesta, desde el Gobierno provincial se ofreció en reuniones anteriores un aumento escalonado y la posibilidad de “compensar” diferencias salariales, aunque los gremios insistieron en que esas medidas son insuficientes y no reflejan la realidad económica de los trabajadores.

El sindicato adelantó que continuará con medidas de visibilización de la situación y evaluará los pasos a seguir si no se convocan reuniones paritarias que permitan avanzar hacia una recomposición salarial que contemple la inflación real y recupere lo perdido para los docentes.