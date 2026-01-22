Las estafas virtuales siguen dejando damnificados en Sunchales

Según pudo saberse, la mujer recibió un contacto a través de una videollamada de WhatsApp, donde le advirtieron que su tarjeta estaba a punto de ser bloqueada y que debía realizar un reconocimiento facial para evitarlo. Siguiendo las indicaciones, la víctima accedió a su cuenta creyendo que se trataba de un procedimiento legítimo.

Minutos más tarde, los mismos interlocutores volvieron a comunicarse solicitando repetir la operatoria, esta vez con una billetera virtual. Tras completar el proceso, la comunicación se interrumpió y el número fue bloqueado.

Poco después, la vecina recibió un correo electrónico confirmando una compra online por más de $168.000, operación que ella nunca realizó.

Llamó a un centro de atención trucho y lo estafaron

Un nuevo caso de estafa virtual fue detectado días atrás y volvió a poner en alerta a los vecinos de Sunchales, tras una maniobra que combinó redes sociales, videollamadas y falsas asistencias técnicas.