Las estafas virtuales siguen dejando damnificados en Sunchales

Según pudo saberse, la mujer recibió un contacto a través de una videollamada de WhatsApp, donde le advirtieron que su tarjeta estaba a punto de ser bloqueada y que debía realizar un reconocimiento facial para evitarlo. Siguiendo las indicaciones, la víctima accedió a su cuenta creyendo que se trataba de un procedimiento legítimo.
Minutos más tarde, los mismos interlocutores volvieron a comunicarse solicitando repetir la operatoria, esta vez con una billetera virtual. Tras completar el proceso, la comunicación se interrumpió y el número fue bloqueado.
Poco después, la vecina recibió un correo electrónico confirmando una compra online por más de $168.000, operación que ella nunca realizó.
Llamó a un centro de atención trucho y lo estafaron
Un nuevo caso de estafa virtual fue detectado días atrás y volvió a poner en alerta a los vecinos de Sunchales, tras una maniobra que combinó redes sociales, videollamadas y falsas asistencias técnicas.
Según pudo saberse, un joven intentaba transferir dinero desde una billetera virtual hacia otra plataforma, pero la operación era rechazada. Al buscar ayuda, dio con un anuncio en redes sociales que simulaba ser el centro de atención al cliente, utilizando logos e imagen similares a los oficiales.
Luego de comunicarse, recibió una videollamada donde le indicaron una serie de pasos para “resolver el inconveniente”. Minutos después de finalizada la llamada, al ingresar nuevamente a la aplicación, notó que el dinero que tenía en su cuenta ya no estaba.
La suma sustraída fue cerca de $ 20 mil, la cual habría sido transferida a un usuario desconocido, operación que la víctima asegura no haber realizado.
FUENTE: Móvil Quique