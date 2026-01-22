Humberto Primo: Grave ataque de una jauría de dogos a un joven

Un grave hecho de violencia ocurrió el lunes 19 de enero en la localidad de Humberto Primo, donde un joven fue brutalmente atacado por una jauría de al menos tres perros de raza dogo argentino mientras regresaba a su casa luego de la jornada laboral. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser hospitalizada, recibiendo más de cuarenta puntos de sutura en ambos brazos.

Según relató el propio joven y su familia a Rafaela Noticias, los animales —perros de gran porte, presuntamente entrenados para la caza— lo emboscaron en la vía pública sin posibilidad de defensa. “Fue un ataque salvaje. Pensé que no la contaba”, expresó el damnificado, quien aún se encuentra en proceso de recuperación física y emocional.

Denuncias previas y un problema que se repite

La situación, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una problemática recurrente en Humberto Primo. Vecinos aseguran que la presencia de perros de gran tamaño y potencialmente peligrosos sueltos en la vía pública es habitual, y que ya se han registrado ataques a jóvenes, niños y personas mayores.

La familia de la víctima aseguró que había realizado denuncias previas alertando sobre el peligro que representaban estos animales, sin que se adoptaran medidas preventivas. “Se avisó varias veces. Se sabía que podía pasar algo así, pero nadie actuó”, señalaron.

Indignación por el accionar de la Intendencia

Uno de los puntos que mayor indignación generó fue la respuesta —o la falta de ella— por parte de las autoridades locales. De acuerdo al testimonio familiar, cuando la madre del joven acudió a la Intendencia para pedir respuestas, no le dieron importancia a la situación

La familia apunta directamente a la gestión actual, a quienes acusan de negligencia y de no aplicar la normativa vigente: ni multas, ni retención de animales peligrosos, ni controles efectivos. “Hay una total ausencia del Estado municipal frente a un problema que pone en riesgo vidas”, remarcaron.

Piden justicia y visibilización

Tras el ataque, la familia decidió hacer pública la situación con el objetivo de que se investigue lo ocurrido, se determinen responsabilidades y se adopten medidas urgentes para evitar nuevas tragedias. “Queremos justicia y que esto no le pase a nadie más. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser un nene o un abuelo”, expresaron.

El caso vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad de los municipios en el control de animales potencialmente peligrosos y la necesidad de políticas públicas activas que garanticen la seguridad de los vecinos.

¿Qué dice el parte policial?

Según consta en un parte oficial de la Comisaría N.º 7 de Humberto Primo, dependiente de la Unidad Regional V – Zona de Inspección III, el hecho ocurrió el 19 de enero, alrededor de las 21.50, en la intersección de Saavedra y Entre Ríos.

La denuncia fue radicada por S. M., quien manifestó que su hijo, R. L., de 19 años, fue mordido por varios perros que se encontraban sueltos en la vía pública. De acuerdo al informe, se trataba de tres canes mestizos, presuntamente propiedad de A. M. P., quien fue identificado como imputado en la causa.

El joven fue trasladado al hospital local, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó lesiones de carácter leve, realizó las curaciones correspondientes y posteriormente le otorgó el alta médica, sin riesgo para su salud.

La causa fue caratulada como “Lesiones leves (mordedura de can) y omisión de custodia de animales”, y las actuaciones se desarrollan conforme al protocolo policial vigente, con intervención de la autoridad competente.