Las revolucionarias garrafas que lanzó YPF: Son de plástico, sustentables y casi 70% más livianas

El mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la Argentina comenzó a experimentar una esperada innovación tecnológica con el desarrollo de YPF Gas, la unidad de negocios de la compañía de bandera, que presentó su Garrafa Liviana, un envase compuesto por materiales plásticos avanzados que promete cambiar la dinámica de consumo en millones de hogares.

Esta iniciativa representa un salto cualitativo respecto a los cilindros de acero tradicionales, y con un peso un 65% más liviano, lo que va a facilitar la compleja logística. La nueva apuesta de la compañía se apoya en tres pilares que van a ser valorados en el uso diario por ergonomía, seguridad y sustentabilidad.

Al ser fabricadas con materiales compuestos 100% reciclables, estas unidades eliminan el problema de la corrosión y el óxido, factores que suelen afectar la vida útil y la estética de los envases metálicos. La idea es que de avanzar el plan piloto, luego se empiece a escalar su distribución hasta completar el parque total circulante.

En la Argentina de Vaca Muerta y los proyectos exportadores de GNL, se estima que uno de cada tres habitantes no tiene gas natural por redes, por lo que deben apelar a soluciones como elgas envasado en garrafa, o en algunos municipios con gasoductos virtuales alimentados con glp o biogas.

Un diseño de la industria al hogar

Este lanzamiento no es un hecho aislado, sino la evolución de una estrategia que comenzó hace cuatro años. En 2021, YPF puso en el mercado el primer envase liviano de uso industrial, diseñado específicamente para autoelevadores. Los resultados positivos en ese segmento técnico permitieron que la empresa decidiera trasladar la tecnología al consumo masivo.

Actualmente, la firma puso en marcha un plan piloto que contempla la distribución de 5.000 garrafas. Esta etapa de prueba se lleva a cabo a través de cinco distribuidoras seleccionadas en el área metropolitana.

El objetivo es evaluar el desempeño del producto en condiciones reales de uso doméstico antes de avanzar hacia una implementación a gran escala. Cabe destacar la magnitud del mercado potencial: el parque nacional de garrafas de la compañía en la Argentina alcanza aproximadamente los 5 millones de unidades.

Atributos técnicos y seguridad internacional

La característica más disruptiva para el usuario es, sin dudas, la reducción de peso. Al ser casi un 70% más livianas que sus pares de acero, facilitan sensiblemente el traslado y la instalación, reduciendo el esfuerzo físico necesario para el recambio. Además de la ligereza, el diseño incorpora ventajas operativas clave:

Traslucidez: El cuerpo del envase permite visualizar el nivel de líquido remanente. Esto termina con la incertidumbre del usuario sobre cuánto gas queda disponible, evitando interrupciones inesperadas en el servicio.

Seguridad avanzada: La tecnología de materiales plásticos cumple con estándares internacionales de resistencia a la presión y al impacto. A diferencia del metal, estos compuestos no generan chispas y presentan un comportamiento superior ante incidentes térmicos.

Sustentabilidad: Al ser 100% reciclables, reducen la huella de carbono asociada a la fabricación y disposición final de los envases.

YPF Gas busca consolidar su liderazgo en el sector energético, apostando por una modernización que equilibra la eficiencia operativa con una mejora directa en la experiencia cotidiana del consumidor. El éxito de esta prueba piloto en el AMBA marcará el ritmo de la expansión de esta tecnología hacia el resto de las provincias, con uan consigna de mayor practicidad y seguridad.