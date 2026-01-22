Insólito robo en Colonia Aldao: Dejó la camioneta con la llave puesta y desapareció en plena tarde

Según se pudo reconstruir informativamente, el propietario se retiró del lugar cerca del mediodía, dejando el vehículo sobre la vía pública. Sin embargo, al regresar ya avanzada la tarde, se encontró con una escena inesperada: la camioneta ya no estaba y nadie de su entorno la había utilizado ni tenía autorización para hacerlo.

De acuerdo a los datos aportados, el vehículo no contaba con ninguna medida de seguridad activada, ya que la llave había quedado colocada en el tambor de arranque.

Junto con el vehículo, también desapareció documentación y un juego de llaves vinculadas al uso cotidiano, lo que agrava aún más la situación.

En el sector existen cámaras de seguridad, tanto del lugar de trabajo como de zonas aledañas, que ya están siendo analizadas por los investigadores para intentar reconstruir lo ocurrido.

El hecho fue denunciado ante las autoridades y se iniciaron las actuaciones correspondientes para dar con el rodado. Hasta el momento no hay personas identificadas y la investigación continúa en curso.

Fuente y fotografía: Móvil Quique