Sunchales fue reconocida por la RAMCC por sus acciones de arbolado público

Este reconocimiento destaca las acciones que impulsa el gobierno local para implementar políticas de arbolado urbano y conservación ambiental, contribuyendo significativamente a la mitigación del cambio cilmático.

En 2025, la Municipalidad de Sunchales plantó 267 árboles que representa una absorción de 53,4 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente).

La absorción de CO₂e informada se estimó utilizando un factor genérico por árbol basado en la metodología de One Tree Planted, que establece que un árbol promedio captura aproximadamente 10 kg de CO₂ por año durante sus primeros 20 años, equivalente a 200 kg de CO₂e por árbol en dicho período. Este valor representa una estimación indicativa de secuestro en biomasa viva, aplicable cuando no se dispone de información específica de especie o crecimiento.

Uno de los objetivos de la RAMCC es plantar 1.000.000 de árboles para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Los árboles capturan dióxido de carbono (CO₂), proporcionan sombra, regulan las temperaturas urbanas, reduciendo el efecto isla de calor. Además, contribuyen a la gestión sostenible del agua al minimizar el riesgo de inundaciones durante eventos climáticos extremos. Con la participación activa de los municipios y la comunidad, esta iniciativa se convierte en un pilar clave para construir ciudades más resilientes, saludables y sustentables.