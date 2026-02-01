Sunchales fue reconocida por la RAMCC por sus acciones de arbolado público

La Red de Municipios Frente al Cambio Climático destaca la implementación de políticas de arbolado urbano en el 2025, donde se plantaron 267 árboles en nuestra ciudad.
Municipalidad de Sunchales
Reonocimiento RAMCC 2025

Este reconocimiento destaca las acciones que impulsa el gobierno local para implementar políticas de arbolado urbano y conservación ambiental, contribuyendo significativamente a la mitigación del cambio cilmático.

En 2025, la Municipalidad de Sunchales plantó 267 árboles que representa una absorción de 53,4 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente). 

La absorción de CO₂e informada se estimó utilizando un factor genérico por árbol basado en la metodología de One Tree Planted, que establece que un árbol promedio captura aproximadamente 10 kg de CO₂ por año durante sus primeros 20 años, equivalente a 200 kg de CO₂e por árbol en dicho período. Este valor representa una estimación indicativa de secuestro en biomasa viva, aplicable cuando no se dispone de información específica de especie o crecimiento.

Uno de los objetivos de la RAMCC es plantar 1.000.000 de árboles para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Los árboles capturan dióxido de carbono (CO₂), proporcionan sombra, regulan las temperaturas urbanas, reduciendo el efecto isla de calor. Además, contribuyen a la gestión sostenible del agua al minimizar el riesgo de inundaciones durante eventos climáticos extremos. Con la participación activa de los municipios y la comunidad, esta iniciativa se convierte en un pilar clave para construir ciudades más resilientes, saludables y sustentables.

