El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba "ante el deterioro de las condiciones de vida"

La basura rebosa en las calles en Cuba por la falta de gasolina

El Gobierno argentino emitió un comunicado con una recomendación para quienes planean visitar Cuba, aconsejando no viajar por el deterioro de las condiciones de vida en la isla. La recomendación oficial de Argentina insta a evitar o posponer viajes turísticos ante la persistente crisis de recursos básicos.

La escasez de combustibles

Según el comunicado, se han reportado interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, dificultades para conseguir combustibles, incluso en áreas turísticas, y problemas en el acceso al agua potable. La basura rebosa en las calles en Cuba por la falta de gasolina: "Todos los días está peor".

Además, se destacan la escasez de alimentos y de medicamentos, lo que agrava la situación para residentes y visitantes.

A los argentinos que permanecen en Cuba, el llamado es a estar atentos a la evolución de la crisis y tomar precauciones adicionales.

En los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos adoptó fuertes medidas respecto a Cuba y los países que suministren petróleo a la isla. Esta decisión sería una de las principales condiciones que resultaron en el deterioro que advierten desde Cancillería.

El jueves pasado, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a bienes importados de países que entreguen o vendan petróleo al régimen cubano.

Con esta decisión, la administración busca frenar una de las fuentes principales de energía para la dictadura en Cuba y de acuerdo con la Casa Blanca, salvaguardar los intereses estratégicos de Washington frente a lo que define como “acciones malignas” de La Habana a nivel internacional.

La normativa especifica que cualquier nación que, directa o indirectamente, suministre petróleo o productos derivados a Cuba podría verse afectada por nuevas tarifas sobre sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.

Estados Unidos sostiene que el abastecimiento energético que recibe la dictadura de La Habana constituye un pilar para su permanencia en el poder y la financiación de acciones que, a juicio del gobierno estadounidense, ponen en riesgo la estabilidad en la región. La economía cubana, el sistema eléctrico y el transporte dependen de la llegada de crudo y combustibles refinados procedentes del exterior.