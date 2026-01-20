El Concejo Municipal invita a presentar postulaciones para la Beca "Deportista Sunchalense"

El Concejo Municipal de Sunchales abre la convocatoria de presentación de postulaciones para la Beca “Deportista Sunchalense - Chente Cipolatti 2026”.

El reconocimiento se entrega anualmente y consiste en el otorgamiento de un beneficio económico mensual, con el objetivo de acompañar el desempeño de la disciplina que practique quien la reciba.

Tal cual fue establecido en la Resolución Nº 717/2019 podrán presentar sus propuestas las entidades deportivas, las instituciones intermedias en general, así como periodistas que se dediquen al ámbito deportivo.

Las postulaciones se recibirán hasta el viernes 6 de febrero inclusive. Las mismas deberán presentarse en la Secretaría del Concejo, Av. Belgrano 103, o enviarse por correo electrónico a la dirección [email protected]. También se pueden realizar consultas vía WhatsApp: 03493 15443970.

Las propuestas presentadas deberán contener los datos de la persona o entidad que eleva la postulación; nombre, edad y disciplina del deportista postulado; los argumentos que justifiquen dicha presentación y los antecedentes deportivos correspondientes.

Es importante mencionar que el Cuerpo Legislativo, constituido en Comisión Especial, evalúa las solicitudes ponderando, además del mérito deportivo, los siguientes parámetros:

-Situación socioeconómica.

-Perspectiva de género.

-Vínculos con la comunidad, grupo o institución.

La Beca tiene carácter de apoyo económico adicional y es compatible y acumulable con cualquier otra beca, subsidio o estipendio. A criterio de la Comisión Especial, la Beca puede reiterarse por un nuevo período.

-Texto completo de la Resolución que fija la entrega de la Beca

-Deportistas que ya recibieron el reconocimiento:

2025, Héctor Ramírez, Boxeo.

2024, Ana Paula Milanesio, Vóley

2023, Ana Belén Aicardi, Natación.

2022, Alejandra Toledo, Fútbol.

2021, Milena Margaría, Vóley.

2020, Ezequiel Taborda, Básquet.

2019, Nicolás Quiroga, Básquet.

2018, Luis Antonio Miraglio, Kickboxing.

2017, Iván Ricciardino, Golf.

2016, Matías Bonvin, Automovilismo.

2015, Sebastián Alejo Scandolo, Rugby.

2014, Ainara Paredes, Ajedrez.

2013, Luis Modini, Natación.

2012, Jacinto José "Gora" Gorosito, Boxeo.