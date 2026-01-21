El Municipio suscribió el nuevo convenio con la Asociación Bomberos Voluntarios

El Municipio de Sunchales firmó un nuevo convenio con la Asociación Bomberos Voluntarios mediante el cual se renueva, por el término de un año, el aporte económico destinado a garantizar la continuidad y calidad del servicio que la institución presta a la comunidad.

Según lo establecido en el acuerdo, la Municipalidad realizará un desembolso mensual de $ 5.200.000 durante los primeros tres meses. A partir del cuarto mes, el monto será reevaluado en función de los informes de gestión y los avances en las acciones de autofinanciación que lleve adelante la Asociación.

El acompañamiento municipal busca fortalecer la capacidad operativa de una institución fundamental para la seguridad de Sunchales y de localidades de la región, y reafirma el compromiso del Estado local con quienes trabajan diariamente al servicio de los vecinos.