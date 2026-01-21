El Municipio suscribió el nuevo convenio con la Asociación Bomberos Voluntarios

El acuerdo renueva, por el término de un año, el aporte económico destinado a garantizar la continuidad y calidad del servicio que la institución presta a la comunidad.
CiudadEl miércoles Municipalidad de Sunchales
Firma_convenio_aporte_Bomberos.JPG

El Municipio de Sunchales firmó un nuevo convenio con la Asociación Bomberos Voluntarios mediante el cual se renueva, por el término de un año, el aporte económico destinado a garantizar la continuidad y calidad del servicio que la institución presta a la comunidad.

Según lo establecido en el acuerdo, la Municipalidad realizará un desembolso mensual de $ 5.200.000 durante los primeros tres meses. A partir del cuarto mes, el monto será reevaluado en función de los informes de gestión y los avances en las acciones de autofinanciación que lleve adelante la Asociación.

Bomberos Voluntarios SunchalesRenuevan por un año más el aporte financiero a la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales

El acompañamiento municipal busca fortalecer la capacidad operativa de una institución fundamental para la seguridad de Sunchales y de localidades de la región, y reafirma el compromiso del Estado local con quienes trabajan diariamente al servicio de los vecinos.

Te puede interesar
Verano en los Jardines

Los Jardines Municipales abren sus puertas en verano

Municipalidad de Sunchales
Ciudad17 de enero de 2026
Desde el 5 de enero al 13 de febrero, los jardines Claudio Ugalde y Berta Giacosa reciben a niños y niñas de 3 a 7 años los lunes, miércoles y viernes, con talleres lúdicos, artísticos y recreativos que fortalecen el vínculo entre la comunidad y el jardín.
Lo más visto
La Coope Sunchales

Campaña solidaria de la Coope: “Sumemos Muchas Manos por la Infancia”

Cooperativa Obrera
SociedadHace 21 horas
Desde el lunes 26 de enero y hasta el domingo 8 de marzo, en todas las sucursales de la Cooperativa Obrera
situadas en las provincias de Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Fe se llevará a cabo la 16° edición de la campaña de donación a beneficio de UNICEF Argentina.
Boletín de noticias