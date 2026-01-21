El Municipio suscribió el nuevo convenio con la Asociación Bomberos Voluntarios
El Municipio de Sunchales firmó un nuevo convenio con la Asociación Bomberos Voluntarios mediante el cual se renueva, por el término de un año, el aporte económico destinado a garantizar la continuidad y calidad del servicio que la institución presta a la comunidad.
Según lo establecido en el acuerdo, la Municipalidad realizará un desembolso mensual de $ 5.200.000 durante los primeros tres meses. A partir del cuarto mes, el monto será reevaluado en función de los informes de gestión y los avances en las acciones de autofinanciación que lleve adelante la Asociación.
El acompañamiento municipal busca fortalecer la capacidad operativa de una institución fundamental para la seguridad de Sunchales y de localidades de la región, y reafirma el compromiso del Estado local con quienes trabajan diariamente al servicio de los vecinos.
Unas 20.000 personas participaron de la Segunda Fiesta del Cooperativismo
El Concejo Municipal invita a presentar postulaciones para la Beca "Deportista Sunchalense"
Sunchales incluida en el plan provincial de las 100 localidades de mayor vulnerabilidad hídrica
Renuevan por un año más el aporte financiero a la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales
Los Jardines Municipales abren sus puertas en verano
SanCor Salud informa que solicitó la baja definitiva de dos firmas de medicina prepaga que pertenecen a la compañía
Detienen a un sujeto que realizó compras con una tarjeta de débito robada
El Estudio Federal Cadena 3 SANCOR SEGUROS realizó una transmisión especial en Carlos Paz
Insólito robo en Colonia Aldao: Dejó la camioneta con la llave puesta y desapareció en plena tarde
Campaña solidaria de la Coope: “Sumemos Muchas Manos por la Infancia”
situadas en las provincias de Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Fe se llevará a cabo la 16° edición de la campaña de donación a beneficio de UNICEF Argentina.