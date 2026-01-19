Sunchales incluida en el plan provincial de las 100 localidades de mayor vulnerabilidad hídrica

Avanza un proyecto de readecuación del Canal Sur, en el tramo oeste, donde se estaría evaluando una vía de drenaje alternativa (previo al cruce de la Ruta 280S) hacia el Canal Vila - Cululú, para disminuir el caudal hídrico que ingresa en el trayecto que atraviesa la ciudad.
CiudadHace 18 horasJorge TribouleyJorge Tribouley
Proyecto readecuacion Canal Sur

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, informó que durante el último año realizó obras hídricas clave para intervenir sobre la infraestructura de lo que considera las 100 localidades santafesinas con mayor vulnerabilidad hídrica (ver pdf adjunto).

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “en las épocas de sequías es fundamental avanzar con la ejecución de obras hídricas. Fue una decisión firme del gobernador Maximiliano Pullaro priorizar la infraestructura que permita mitigar el riesgo hídrico en las localidades más vulnerables de la provincia”.

“El territorio santafesino es particularmente propenso a anegamientos e inundaciones. De las 365 localidades de la provincia, se identificaron 100 con mayor nivel de riesgo: actualmente, 65 cuentan con obras ejecutadas o en ejecución y 34 tienen proyectos en evaluación”, precisó Enrico.

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que, durante todo 2025, la Secretaría de Recursos Hídricos trabajó en la ejecución de defensas perimetrales, desagües pluviales y la limpieza de canales para mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos. De la misma manera, avanzó en la evaluación de nuevos proyectos y la elaboración de planes directores para aquellas localidades que no contaban con este tipo de herramientas de planificación. 

Paralelamente, se planificaron obras de emergencia para 8 localidades que sufrieron inundaciones durante este año, como fueron Maria Teresa, Vera y La Chispa, que recibieron Aportes del Tesoro Nacional para múltiples intervenciones que actualmente se encuentran en ejecución.

Impacto

Sobre el proceso de priorización de estas 100 localidades, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, contó que “durante 2024 realizamos las Jornadas de Gobernanza Hídrica en las siete regiones de la provincia, junto a comités de cuenca, productores y representantes de municipios y comunas. Ese trabajo permitió identificar las localidades con mayor riesgo hídrico y definir criterios de intervención”.

“En 2025, y en articulación con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, volvimos a trabajar con cada localidad en la elaboración de planes de contingencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para prevenir, responder y actuar ante eventos hidrometeorológicos extremos”.

Finalmente, Mijich remarcó la importancia de avanzar de manera integral porque “es fundamental aplicar los lineamientos de la Ley Provincial de Aguas Nº 13.740, fortalecer las políticas hídricas, el ordenamiento territorial, los sistemas de alerta temprana y los planes de contingencia que acompañen a las comunidades en la prevención y gestión del riesgo”.

Aqui puedes conocer cuáles son las 100 localidades priorizadas.

Verano en los Jardines

Los Jardines Municipales abren sus puertas en verano

Municipalidad de Sunchales
CiudadEl sábado
Desde el 5 de enero al 13 de febrero, los jardines Claudio Ugalde y Berta Giacosa reciben a niños y niñas de 3 a 7 años los lunes, miércoles y viernes, con talleres lúdicos, artísticos y recreativos que fortalecen el vínculo entre la comunidad y el jardín.
Sesion extraordinaria 2026

Los tributos municipales se actualizan un 19,20% a partir de enero

Jorge Tribouley
CiudadEl viernes
El Concejo Municipal aprobó por unanimidad el incremento de la Unidad Cuenta Municipal que no había sufrido modificaciones desde octubre. El oficialismo exhibió un dato preocupante: la recaudación efectiva de la Tasa General solo financia el 13.77% de los gastos destinados a los servicios públicos.
Tejiendo historias 2

Proyecto "Tejiendo Historia" en marcha

Municipalidad de Sunchales
CiudadEl viernes
La iniciativa busca rescatar, preservar y difundir la historia de nuestra ciudad mediante publicaciones elaboradas a partir de ensayos de profesionales, docentes e investigadores.
Gestiones provinciales permiten avanzar en obras y fortalecer políticas sociales en Sunchales El Municipio incorporó una nueva unidad vehicular que proviene del secuestro de causas judiciales y será destinado a la gestión social. En tanto, los recursos de los programas provinciales de Obras Menores y Obras Públicas, serán direccionados a pavimento y a la intervención del sector del ferrocarril, entre otras obras.

Gestiones de Pinotti en la Provincia: Incorporación de un vehículo y confirmación de 1000 millones de pesos destinado a infraestructura

Municipalidad de Sunchales
Ciudad14 de enero de 2026
El Municipio incorporó una nueva unidad vehicular que proviene del secuestro de causas judiciales y se utilizará para gestión social. En tanto, los recursos de los programas provinciales de Obras Menores y Obras Públicas, serán direccionados a pavimento y a la intervención del sector del ferrocarril, entre otras obras.
Lo más visto
Boletín de noticias