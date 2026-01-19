Mundial 2026: La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina

El gobierno nacional confirmó que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa Mundial de fútbol de la FIFA Canadá / México / Estados Unidos 2026.

Así lo comunicó Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, mediante una publicación en su cuenta de X: “La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026”.

“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”, comentó Adorni sin brindar mayores precisiones y agregó: “Para todos, sin usar la plata de todos”.

La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026.



Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos.



Para todos, sin usar la… — Manuel Adorni (@madorni) January 19, 2026

Si bien, el texto indica que los partidos a transmitirse incluyen de momento sólo los del equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi, no hay información sobre la posibilidad de otros partidos de la competencia.

Cuándo juega Argentina

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas

Todos los horarios de los partidos corresponden al huso de Argentina.

En caso de avanzar como primero del grupo J, Argentina enfrentará al segundo del grupo H, conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Este eventual partido por los 16avos de final se jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19 horas.

Si su posición de grupo es segunda, enfrentará primero del grupo H, pero en el SoFi Stadium de Los Angeles el jueves 2 de julio a las 16 horas.

Si logra avanzar, pero como alguno de los mejores terceros, deberá esperar a la conformación la sub tabla y las llaves, con una amplia posibilidad de fechas, sedes y horarios: