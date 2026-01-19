Renuevan por un año más el aporte financiero a la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales

Durante los tres primeros meses, el aporte mensual será de 5.200.000 pesos. A partir del cuarto mes, el monto del subsidio podrá ser reevaluado en función de la situación financiera y operativa de la institución.
CiudadEl lunesJorge TribouleyJorge Tribouley
Bomberos Voluntarios Sunchales

El proyecto de ordenanza establece en su artículo cuarto que la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales se compromete a:

a) implementar acciones concretas para obtener la colaboración de la ciudadanía y avanzar hacia la autonomía financiera,
b) presentar informes mensuales sobre la utilización de los fondos asignados y los avances en dichas acciones.

Entre las acciones concretas que la Asociación Bomberos Voluntarios puede implementar, se incluyen:
a)campañas de concientización para fomentar donaciones voluntarias directas;
b)organización de eventos benéficos, como rifas, festivales o colectas públicas;
c)implementación de sistemas de membresía o socios adherentes con beneficios específicos, у
d) gestión de convenios con empresas locales para recibir aportes o donaciones en especie.

Recordemos que en diciembre de 2024 se aprobó la Ordenanza 3218/2024 donde también se autorizaba al Departamento Ejecutivo a otorgar un aporte mensual de 4000000 de pesos en el período anual 2025 a la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales.

¿La razón? La misma que persiste en el 2026. La Resolución Nº 267 del año 2024 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la Nación exige que los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios deben referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Sunchales percibía un fondo que se cobraba a través de la boleta de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales. Ese recurso, indispensable para el funcionamiento del cuartel, fue anulado y mientras se realiza una campaña para intentar sumar asociados que eroguen el aporte mensual a través de las mutuales de nuestra ciudad, necesitan contar con recursos que no afecten su operatividad.  

El presidente del Concejo Municipal, Fernando Cattáneo explico en la aprobación efectuada en la sesión ordinaria desarrollada el miércoles 13 de enero, que, previamente a dicha resolución nacional, Bomberos Voluntarios percibía el aporte de 5000 asociados, un volumen de aportantes que aún no pudo recuperar en la campaña de socios realizada en este casi año y medio que ha transcurrido. En la actualidad, la entidad cuenta con 1.300 asociados que le reportan un ingreso de aproximadamente 1.450.000 pesos, muy lejos de los 6 millones de pesos que recaudaban en septiembre de 2024.

Verano en los Jardines

Los Jardines Municipales abren sus puertas en verano

Municipalidad de Sunchales
CiudadEl sábado
Desde el 5 de enero al 13 de febrero, los jardines Claudio Ugalde y Berta Giacosa reciben a niños y niñas de 3 a 7 años los lunes, miércoles y viernes, con talleres lúdicos, artísticos y recreativos que fortalecen el vínculo entre la comunidad y el jardín.
Sesion extraordinaria 2026

Los tributos municipales se actualizan un 19,20% a partir de enero

Jorge Tribouley
Ciudad16 de enero de 2026
El Concejo Municipal aprobó por unanimidad el incremento de la Unidad Cuenta Municipal que no había sufrido modificaciones desde octubre. El oficialismo exhibió un dato preocupante: la recaudación efectiva de la Tasa General solo financia el 13.77% de los gastos destinados a los servicios públicos.
Tejiendo historias 2

Proyecto "Tejiendo Historia" en marcha

Municipalidad de Sunchales
Ciudad16 de enero de 2026
La iniciativa busca rescatar, preservar y difundir la historia de nuestra ciudad mediante publicaciones elaboradas a partir de ensayos de profesionales, docentes e investigadores.
Lo más visto
Boletín de noticias