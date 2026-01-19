Renuevan por un año más el aporte financiero a la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales

El proyecto de ordenanza establece en su artículo cuarto que la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales se compromete a:

a) implementar acciones concretas para obtener la colaboración de la ciudadanía y avanzar hacia la autonomía financiera,

b) presentar informes mensuales sobre la utilización de los fondos asignados y los avances en dichas acciones.

Entre las acciones concretas que la Asociación Bomberos Voluntarios puede implementar, se incluyen:

a)campañas de concientización para fomentar donaciones voluntarias directas;

b)organización de eventos benéficos, como rifas, festivales o colectas públicas;

c)implementación de sistemas de membresía o socios adherentes con beneficios específicos, у

d) gestión de convenios con empresas locales para recibir aportes o donaciones en especie.

Recordemos que en diciembre de 2024 se aprobó la Ordenanza 3218/2024 donde también se autorizaba al Departamento Ejecutivo a otorgar un aporte mensual de 4000000 de pesos en el período anual 2025 a la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales.

¿La razón? La misma que persiste en el 2026. La Resolución Nº 267 del año 2024 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la Nación exige que los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios deben referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Sunchales percibía un fondo que se cobraba a través de la boleta de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales. Ese recurso, indispensable para el funcionamiento del cuartel, fue anulado y mientras se realiza una campaña para intentar sumar asociados que eroguen el aporte mensual a través de las mutuales de nuestra ciudad, necesitan contar con recursos que no afecten su operatividad.

El presidente del Concejo Municipal, Fernando Cattáneo explico en la aprobación efectuada en la sesión ordinaria desarrollada el miércoles 13 de enero, que, previamente a dicha resolución nacional, Bomberos Voluntarios percibía el aporte de 5000 asociados, un volumen de aportantes que aún no pudo recuperar en la campaña de socios realizada en este casi año y medio que ha transcurrido. En la actualidad, la entidad cuenta con 1.300 asociados que le reportan un ingreso de aproximadamente 1.450.000 pesos, muy lejos de los 6 millones de pesos que recaudaban en septiembre de 2024.