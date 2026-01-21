Reglamentan nuevos requisitos para subsidios energéticos: de qué se trata

Firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: Qué implica para Argentina Chequeado.com País El sábado Javier Milei viaja hoy a Asunción, Paraguay, para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un pacto que – según especialistas- transformará las relaciones comerciales entre ambos bloques tras más de 25 años de negociaciones.

Desregulación en micros de larga distancia: Empresas podrán elegir cómo identificar valijas NA País 13 de enero de 2026 El Gobierno nacional aprobó la creación del Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas en los micros de larga distancia, dejando en manos de las empresas el modo de individualizar las valijas o paquetes con el pasajero propietario.

Tomar mate si manejás el auto te puede salir carísimo: En esta provincia te multan con $500.000 El Eco de Sunchales País 09 de enero de 2026 Aunque la Ley Nacional de Tránsito no prohíbe de manera explícita tomar mate, su interpretación habilita a las provincias a sancionar esta conducta cuando se considera que afecta la seguridad vial.

Facilitan la importación de mercaderías para uso personal NA País 29 de diciembre de 2025 A partir de ahora, el ingreso se autorizará mediante un procedimiento simplificado para el registro de sus bienes. Esta medida permite el ingreso de productos nuevos o usados siempre que su cantidad, calidad, variedad o valor no indiquen una intención de venta o uso industrial.