Unas 20.000 personas participaron de la Segunda Fiesta del Cooperativismo

Durante las dos jornadas, el público disfrutó de una destacada grilla de artistas y de una amplia oferta de actividades, lo que se tradujo en un movimiento económico estimado en aproximadamente $300 millones, beneficiando no solo a los involucrados en el evento sino también al sector comercial cercano y a distintos rubros de la ciudad.

En cuanto a los stands a beneficio, las 5 instituciones participantes (Bomberos Voluntarios, Guaycurúes, Sociedad Italiana “Alfredo Cappellini”, Asociación Civil “Amigo Fiel” y Hospital “Almícar Gorosito”) lograron una facturación cercana a los $30 millones, recursos fundamentales para el sostenimiento operativo y la realización de mejoras en cada entidad.

La fiesta contó además con el acompañamiento publicitario de numerosas empresas locales y regionales, cuyo aporte económico que ascendió a $ 24 millones, permitió afrontar buena parte de la inversión total del evento.

En el predio participaron 80 artesanos y comerciantes, 13 emprendedores gastronómicos y 5 instituciones, consolidando un espacio de visibilización y promoción del trabajo local.

Cabe destacar que el evento se desarrolló con un operativo de seguridad exitoso, sin registrarse conflictos ni incidentes, lo que reafirma la capacidad organizativa y el carácter familiar de la propuesta.

La Segunda Fiesta del Cooperativismo volvió a posicionarse así como un evento emblemático para Sunchales, fortaleciendo el entramado productivo y social de la ciudad y reafirmando su identidad cooperativa.