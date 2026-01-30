El Gobierno incorporó cambios en la presentación del DNI electrónico y el pasaporte: Desde cuándo rigen

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) aprobó una actualización integral de las características técnicas y de seguridad del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y del Pasaporte. La medida fue formalizada mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas este viernes en el Boletín Oficial, y entrarán en vigencia a partir del 1° de febrero de 2026.

La decisión se enmarca en el proceso de modernización documental que impulsa el organismo, con el objetivo de adecuar el DNI argentino a estándares internacionales, reforzar los mecanismos de seguridad y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la identidad. En particular, la actualización responde a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), contenidas en el Documento 9303, que regula los documentos de viaje de lectura mecánica.

Cuáles son las nuevas características y medidas de seguridad del DNI electrónico

Los cambios incorporados por la Disposición 55/2026 se concentran, en lo concreto, en una actualización del diseño visible y de las medidas de seguridad de Nivel 1 del DNI electrónico, así como en ajustes en los datos que figuran en el anverso y reverso de la tarjeta. En ese marco, se sustituyeron los anexos aprobados en 2023 para adecuar el documento a los estándares más recientes de la OACI, incorporando nuevos elementos gráficos nacionales, mejoras en las impresiones de seguridad (fondos irisados, guilloches, modulaciones de línea y diseños numismáticos), ventanas transparentes con formas no coincidentes, hologramas integrados y grabados láser táctiles.

También se reforzó la personalización posterior del documento mediante imágenes láser cambiantes, repetición de la fotografía en formato de imagen fantasma y recubrimientos transparentes sobre el retrato.

En paralelo, se redefinió el esquema de verificación visual inmediata del DNI con la aprobación de un nuevo Anexo de seguridad Nivel 1, que incluye la incorporación y estandarización del código QR en el reverso, la reorganización de símbolos y referencias identitarias -como el mapa bicontinental, las Islas Malvinas y emblemas naturales- y una mayor integración entre diseño y datos personalizados.

La disposición aclara que no se modifican las medidas de seguridad de Nivel 2 y 3, ni la validez general del DNI, sino que se trata de una actualización técnica y estética orientada a fortalecer la autenticidad del documento y su compatibilidad con sistemas internacionales de lectura y control.

Respecto al nuevo aspecto del pasaporte, se determinó que las nuevas versiones tendrán 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, un avance que adapta el documento a los estándares internacionales de seguridad y resistencia física.

El rol del RENAPER y el carácter obligatorio del DNI

La normativa recuerda que, conforme a la Ley 17.671, el RENAPER es el único organismo competente para la expedición del Documento Nacional de Identidad, tanto para personas argentinas como para personas extranjeras con domicilio en el país. El DNI es de uso obligatorio en todas las circunstancias en que resulte necesario acreditar la identidad, sin que pueda ser reemplazado por otro documento.

Asimismo, el decreto 1501/2009 habilitó al organismo a incorporar tecnologías digitales en los procesos de identificación y emisión del documento, facultándolo a definir su diseño, nomenclatura y elementos de seguridad.

El nuevo DNI electrónico mantiene el formato de tarjeta de policarbonato multicapa, con datos grabados por láser, impresión de seguridad y un chip de lectura sin contacto. Esta configuración permite almacenar información biográfica y biométrica del titular, así como datos relativos a la expedición y validez del documento.

De acuerdo con el Anexo I aprobado por la disposición, el DNI argentino también cumple funciones como documento de viaje, habilitado para salir del país hacia los Estados miembros del MERCOSUR y otros países de la región, como Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Datos visibles y estructura del documento

En el anverso, el DNI incluye, entre otros datos, la fotografía del titular, apellido y nombre, número de documento, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de emisión y vencimiento, firma, ejemplar y número de serie. En el caso de personas menores de edad, se incorporan particularidades vinculadas a la firma y a los datos de padres o representantes legales.

El reverso contiene el domicilio declarado, lugar de nacimiento, número de CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica y la firma de la autoridad competente. Para personas extranjeras, se agregan datos específicos como país de nacimiento, categoría migratoria, fecha de radicación y expediente.

La normativa también contempla situaciones particulares, como los DNI para personas naturalizadas, argentinas por opción o el DNI "CERO (0) AÑO" provisorio, destinado a recién nacidos que no pueden completar la toma de datos biométricos por razones de salud.

Medidas de seguridad de Nivel 1: elementos visibles

Uno de los ejes centrales de la actualización es la aprobación de nuevas medidas de seguridad de Nivel 1, detalladas en el Anexo II. Se trata de elementos que pueden ser verificados a simple vista, sin necesidad de herramientas especiales, y que buscan dificultar la falsificación del documento.

Entre los principales recursos gráficos y técnicos incorporados se destacan:

La escarapela argentina como marco del retrato.

La presencia de símbolos nacionales, como el Sol de Mayo, la Bandera, el Monumento a la Bandera y referencias al mapa bicontinental.

Impresiones de seguridad, como guilloches, fondos irisados, modulación de ancho de línea y diseños numismáticos.

Ventanas transparentes y hologramas integrados.

Grabados láser táctiles y repetición de imágenes en formato de imagen fantasma.

Un código QR en el reverso, que complementa los sistemas de verificación.

Estas medidas sustituyen a las aprobadas en 2023 y forman parte de una estrategia escalonada de protección documental.

Seguridad en niveles múltiples

Además de las medidas visibles, la disposición mantiene la plena vigencia de los niveles de seguridad 2 y 3, que incluyen especificaciones técnicas más complejas y no accesibles al control visual directo. Estos niveles están destinados a la verificación especializada por parte de autoridades y sistemas automatizados, reforzando la integridad del documento frente a intentos de adulteración.

Validez y plazos de renovación

El Anexo I establece que los DNI emitidos a personas argentinas mayores de 14 años tendrán una validez de 15 años. En el caso de menores, el documento debe renovarse entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14.

Para personas extranjeras con residencia permanente, los plazos son equivalentes a los de ciudadanos argentinos, mientras que para quienes poseen residencia temporaria, la vigencia del DNI se extiende hasta el vencimiento de dicha condición migratoria.