El ambicioso plan de River Plate que cambiará para siempre el Monumental: Más capacidad, tribuna 360° y techo

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, anunció oficialmente el proyecto de ampliación y techado del estadio Monumental, una obra que calificó como "un día histórico" para la institución. El anuncio se realizó a través de un video institucional en el que el máximo dirigente del club detalló el alcance y los objetivos de una iniciativa que marcará un nuevo capítulo en la historia del estadio.

Con la concreción de las reformas, el Monumental no solo incorporará estándares de modernización y confort de nivel internacional, sino que también incrementará su capacidad actual de 85.018 espectadores a 101.000, lo que lo convertirá en el segundo estadio más grande del mundo.

"Es un día histórico, que tiene antecedentes y un recorrido. No hay nada fundacional: es una construcción colectiva, un sueño que empezó hace más de 85 años", expresó Di Carlo, al repasar el legado de dirigentes como Antonio Liberti, impulsor de la compra de los terrenos; Enrique Pardo, quien cerró la histórica herradura; y las gestiones más recientes encabezadas por Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, de las que afirmó sentirse parte.

Techo, una tribuna 360° y más capacidad para socios de River Plate

Entre los puntos centrales del proyecto, la dirigencia explicó que el nuevo diseño estará basado en una tribuna 360°, sostenida por una estructura perimetral de columnas. La ampliación permitirá sumar 16.000 nuevas localidades, todas con butacas rojas y blancas que formarán una gran bandera en altura alrededor del estadio.

Las nuevas ubicaciones estarán destinadas exclusivamente a socios de River Plate y quedarán cubiertas por el techo, cuya extensión protegerá a casi la totalidad del público, elevando al Monumental a un nivel de confort y modernización sin precedentes en el país.

Monumental: plazos y respaldo internacional

Según el cronograma anunciado, las obras demandarán tres años y comenzarán en abril. Para el desarrollo técnico del proyecto, River contará con el asesoramiento de la firma alemana SVP, especializada en la cobertura de estadios de primer nivel a escala global, con antecedentes en escenarios como el Santiago Bernabéu, el Allianz Arena, el Maracaná, el Tottenham Hotspur Stadium y el Riyadh Air Metropolitano.

"Durante el último año, River Plate trabajó junto a Schlaich Bergermann Partner (SBP), la compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios y responsable de proyectos icónicos como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu, entre otros. Con su acompañamiento técnico se desarrolló y finalizó el pliego ejecutivo, un documento que contempla con precisión cada aspecto referido a la factibilidad de la obra y que permite al club avanzar con el llamado a licitación", dice el comunicado oficial de River Plate.

Y agrega: "Siguiendo las recomendaciones de SBP, River convocó a diez empresas de referencia cuyo conocimiento técnico está directamente vinculado con el tipo de estructura requerida para la nueva bandeja y el techo del estadio. La apertura de sobres está prevista durante el mes de febrero y se estima la firma del contrato con la empresa ganadora dentro de los 30 días posteriores. El inicio de obra está proyectado para la primera semana de abril".

El financiamiento aparece como uno de los ejes centrales de la iniciativa. Desde el club informaron que los fondos provendrán de créditos de bancos internacionales, con negociaciones avanzadas y acuerdos de confidencialidad en curso. El préstamo contará con tasas consideradas competitivas y será cancelado con los ingresos que genere la propia obra.

"El club va a poder afrontar el vencimiento de capital e intereses con los ingresos corrientes que esta nueva infraestructura genere", señaló el presidente de River Plate, al remarcar que el proyecto no comprometerá los recursos operativos habituales de la institución.

Di Carlo explicó que el proceso incluirá distintas etapas de control y validación, con la elevación formal del proyecto a la Comisión Directiva y a la Asamblea de Representantes de Socios, para garantizar la aprobación institucional.

En el cierre, el presidente destacó el rol clave de los más de 350.000 socios del club. "Son quienes sostienen a River en todo momento y quienes permiten que, como asociación civil sin fines de lucro, podamos encarar una obra de esta magnitud, sustentada —como siempre— en el esfuerzo de sus socios", afirmó.