Un concejal de Rafaela optó por reducir su salario: Quién es y cuánto cobrará

Lisandro Mársico, concejal de la ciudad de Rafaela

Lisandro Mársico, concejal de la ciudad de Rafaela por el Partido Demócrata Progresista, presentó un pedido para reducir voluntariamente su sueldo en el Concejo Municipal de la localidad santafesina. Detalló que su dieta se reducirá en un 73% y se aplicará a partir del mes de enero hasta el final de su mandato, previsto para el 10 de diciembre de 2027

Mársico, presidente del Partido Demócrata Progresista, es el primer edil rafaelino en optar por la reducción de salario, una herramienta que quedó habilitada en la sesión ordinaria del Concejo Municipal rafaelino el pasado 18 de diciembre.

La Resolución aprobada en el Concejo de Rafaela ofrecía dos alternativas para los concejales: mantener el mismo ingreso de bolsillo o adoptar el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), un indicador salarial de alcance nacional. Mársico eligió la segunda opción, lo que significa una disminución considerable de su remuneración como edil.

Al ligar su dieta de concejal al RIPTE, su salario se pasó $3.947.940 netos mensuales a $1.197.388 de bolsillo. Además, anunció que no cobrará el sueldo anual complementario -conocido coloquialmente como aguinaldo- hasta el final de su mandato.

Al respecto, Mársico señaló: “Es una decisión personal, coherente con lo que siempre defendí: un Estado austero y una política que no puede estar desconectada de la realidad cotidiana de los vecinos.”

Esta medida se inscribe en una línea de conducta sostenida por el concejal a lo largo de su trayectoria, vinculada al cuidado del gasto público y a una concepción responsable de la función pública. Años atrás resolvió no percibir el reintegro de un porcentaje del Impuesto a las Ganancias dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal para funcionarios y concejales (medida que posteriormente fue derogada) y, en 2018, respaldó públicamente la iniciativa del bloque Cambiemos que propuso el congelamiento del sueldo para funcionarios del Departamento Ejecutivo y Concejales por un período de seis meses, lo cual se concretó.

La determinación comenzará a impactar en el sueldo correspondiente al mes de enero del corriente año, lo que permitirá al área contable realizar los ajustes necesarios para su correcta implementación. Lisandro Mársico finalizará su mandato el 10 de diciembre de 2027.