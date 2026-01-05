Este año se implementará la prohibición del uso de los teléfonos celulares en las aulas de Santa Fe

El ministro de Educación de la Provincia de Santa Fe, José Goity, expuso diferentes lineamientos de las políticas educativas para este 2026 que recién comienza. En una entrevista en el programa Algo Que Decir, que se emite por AIRE, el funcionario se detuvo especialmente sobre el uso de los teléfonos celulares en el ámbito educativo.

José Goity: “Los teléfonos celulares no pueden ser parte del aula”

El ministro Goity no dejó lugar para el debate o las dudas en relación a la postura del gobierno provincial en relación a este tema: “Nosotros ya fuimos muy claros y explícitos el año pasado. Trabajamos y hemos elaborado un programa de educación digital de carácter integral, no fragmentado. Lo hemos trabajado con Lucas Raspall, que trabaja mucho la temática y la ha investigado. También hemos establecido algunas alianzas estratégicas con organizaciones nacionales que son reconocidas a nivel internacional”.

“Fuimos muy claros y terminantes el año pasado, cuando dijimos - y de hecho hay una ley que así lo define - que el celular no puede ser parte del aula. Nosotros vamos por un planteo de un aula libre de celular, excepto sobre todo en secundaria y si está utilizado bajo supervisión pedagógica y educativa”, aclaró.

“Lo que estamos planteando es una estrategia integral de abordaje. Primero, porque el uso de plataformas digitales en el proceso educativo no es positivo, tanto desde un punto de vista cognitivo, pedagógico o de una estrategia de aprendizaje. Por lo tanto, no puede ser utilizado en el aula”, sentenció.

Prohibición total en primaria; estrategias especiales en secundaria

Sobre la política que tiene pensada implementar el ministerio en relación a los distintos niveles educativos, el ministro indicó que “en la educación primaria, claramente, tiene que ser prohibido porque los chicos no tienen por qué tener acceso a celulares en el ámbito escolar. Y en el nivel secundario se puede trabajar con algunas otras estrategias. La primera es ajustar los protocolos de intervención en las escuelas y acompañar a los establecimientos escolares para que lo puedan aplicar. Por otro lado, establecer un mecanismo de capacitación muy fuerte sobre los docentes para este tipo de estrategias. Y, en tercer lugar, establecer una alianza con la sociedad, con las familias, con los medios de comunicación”.

“Nosotros pensamos que la educación es claramente digital y tecnológica. No podemos pensar la educación sin la mediación de los entornos digitales. Y hoy poder manejarte en el mundo digital es como saber leer y escribir. Pero eso no significa el uso irrestricto de los celulares. La escuela es un espacio reglado y nosotros vamos a trabajar sobre eso. Ya venimos trabajando en el 2025, pero 2026 va a ser el año en donde vamos a trabajar en el uso responsable, crítico, creativo y seguro de celulares y medios electrónicos en general”, explicó.

“En educación, como en todo, no hay verdades absolutas y muchas veces se trabaja en base a prueba y error y en base a evaluar cuáles son los resultados de las políticas que se implementan. Nosotros vamos a recoger eso, trabajamos con aliados estratégicos, vamos a recoger las mejores experiencias no solo en el país sino internacionalmente, para poder establecer políticas efectivas que acompañen al docente, al directivo, en las escuelas medias. Tenemos que trabajar fuertemente, inclusive articulado por las familias. Si no hay una alianza clara en donde podamos trabajar el uso del celular, no solamente en la escuela, sino también en el ámbito extraescolar, creo que vamos a tener dificultades”, fue la apreciación final del ministro en relación a este complejo tema.