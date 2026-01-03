Liberaron a dos sunchalenses acusados de faenar un cordero en la previa del Año Nuevo

En la mañana de este viernes 2 de enero, se llevó a cabo la primera audiencia del año en los Tribunales de Rafaela, donde se imputó a Emersón D. (18) y Fabián G. (25), dos sunchalenses por haber faenado un cordero en la previa al Año Nuevo.

Tanto Emersón D. (representado por el Dr. Carlos Farías Demaldé) como Fabián G. (defendido por la Dra. Georgina Alassia) fueron puestos en libertad, pero continuarán ligados al proceso judicial bajo medidas alternativa a la prisión preventiva.

Entre ellas se cuentan la prohibición de contacto con víctimas y testigo, la obligación de presentarse quincenalmente en la comisaría de la jurisdicción y, principalmente, la obligación de no cometer nuevos delitos o, tal como explicó el juez Javier Bottero, podría ordenarse su encierro.

El caso que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del pasado 30 de diciembre, en un predio ubicado en inmediaciones de calle Dean Funes y Sargento Cabral de la ciudad de Sunchales.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Juan Manuel Puig, en ese día y horario aproximado, los imputados ingresaron a un predio donde funciona un carribar tras romper el cerco perimetral y desde allí, llegaron hasta un terreno donde un vecino estaba criando un cordero.

Apoderándose del animal, le dieron muerte para luego cargarlo en la motocicleta en la que llegaron y escapar del lugar. Sin embargo, la secuencia fue advertida por una ocasional testigo, que alertó a la policía.

Minutos después, agentes del Comando Radioeléctrico lograron interceptar a los dos implicados y secuestrar la cuchilla utilizada que había sido descartada al advertir la presencia policial. Con respecto al animal, fue encontrado sin vida a la vera de la Ruta Nacional 34, a unos 500 metros de donde se cometió el ilícito.